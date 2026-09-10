IIes jeux de l’AES: Soumaïla Ilboudo, roi du chrono en cyclisme

Soumaïla Ilboudo s’est hissé sur la plus haute marche du podium de la course contre la montre individuelle en cyclisme, hier 10 septembre 2026, sur le boulevard Thomas-Sankara. L’Etalon cycliste a bouclé les 10,2 km en 14’10’’76, soit une vitesse moyenne de 43,2 km/h, devançant le Malien Tiémoko Diamouténé et son compatriote Mouni Vincent.

La IIe édition des Jeux de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) bat son plein à Ouagadougou. Après le football, le handball et le tir à l’arc, le cyclisme a fait son entrée dans la compétition. Ils étaient douze coureurs, six Burkinabè et six Maliens, à prendre le départ de la course contre la montre individuelle, hier matin, sur le boulevard Thomas-Sankara. Répartis en trois groupes de quatre coureurs, les concurrents avaient chacun 10,2 km à parcourir. Chaque groupe comptait deux Burkinabè et deux Maliens. Dans le premier groupe, Rachid Bouda a été le premier à s’élancer.

Une minute plus tard, le Malien Daouda Guiré lui emboîtait le pas, avant les départs successifs de l’Etalon Moukaila Rawendé et du Malien Sibiri Sidibé. A l’arrivée, c’est ce dernier qui a signé le meilleur chrono du groupe, en 15’01’’03. Le deuxième groupe allait toutefois faire mieux. Soumaïla Ilboudo et Wahabou Bouda représentaient le Burkina Faso, tandis que Fidèle Cissé et Tiémoko Diamouténé défendaient les couleurs maliennes. En véritable patron, Soumaïla Ilboudo a avalé les 10,2 km en 14’10’’76, un chrono qui allait finalement s’avérer imbattable.

Un baptême du feu gagnant

Le troisième et dernier groupe était composé des Burkinabè Mouni Vincent et Saturnin Yaméogo, ainsi que des Maliens Youssoufou Dissa et Tiémoko Diallo. Aucun d’eux ne parviendra à détrôner l’Etalon, qui conserve ainsi la meilleure performance de la matinée. Au classement général, Soumaïla Ilboudo s’adjuge donc la médaille d’or, devant Tiémoko Diamouténé, du Mali, et Mouni Vincent, du Burkina Faso. Pour l’Etalon, cette victoire revêt une saveur particulière puisqu’il disputait cette épreuve pour la première fois.

« C’est ma première fois de faire l’épreuve de la course contre la montre individuelle. Comme j’étais informé que cette épreuve était inscrite aux Jeux de l’AES, j’ai profité de notre séjour au Ghana pour mieux me préparer. Ça a été une belle expérience pour moi »,

a-t-il confié après sa victoire. Après l’effort individuel, place désormais au collectif. Les cyclistes ont rendez-vous ce matin, à partir de 8 heures, toujours sur le boulevard Thomas-Sankara, pour la course contre la montre par équipe. Une nouvelle explication qui mettra aux prises les sélections du Burkina Faso et du Mali.

Ollo Aimé Césaire HIEN