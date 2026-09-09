Projet de développement durable de Ouagadougou: plus de 6 km de voirie inaugurés

Les ouvrages routiers de la centralité secondaire du Grand-Est regroupant les quartiers Dassasgho et Wayalghin, ont été inaugurés, mardi 8 septembre 2026, à Ouagadougou.

La dynamique d’aménagement urbain se poursuit à un rythme soutenu dans la capitale burkinabè. Une voirie de plus de six kilomètres a été mise en service officiellement, au quartier Dassasgho et Wayalghin, le 8 septembre 2026. Au delà de la réhabilitation des voiries, il y a également la construction de deux forages équipés de châteaux, deux kilomètres d’éclairage pu-blic solaire et la plantation d’un millier d’arbres pour reverdir les zones bénéfi-ciaires. Pour le représentant du Président de la délégation spéciale (PDS) de Ouagadougou, Pingdwendé Dieudonné Ouédraogo, l’ouverture de ces infrastructures s’inscrit dans la dynamique du désenclavement et d’une meilleure organisation de la ville, pour offrir plus de confort aux ouagavillois.

« Le premier axe de cette voirie est d’environ 3km reliant la Rue Naaba-Kibé au Boulevard Thomas-Sankara. Quant au deuxième, d’une distance de plus d’un kilomètre, il part du musée national à l’avenue de la Croix Rouge. Enfin, le dernier est une voie d’accès de plus de deux kilomètres aux équipements publics de la zone et les autres réalisations dudit projet », a-t-il éclairé. La concrétisation de cette vision municipale, a poursuivi Dieudonné Ouédraogo, s’est élevée à plus de 6 milliards F CFA.

De son avis, la construction des infrastructures utiles, durables et répondant aux besoins des populations constituent de véritables prouesses vers le développement qui se ressent dans le quotidien du peuple. Il a ainsi, invité les bénéfi-ciaires au respect des emprises, des ouvrages d’assainissement, de la signalisation et de l’ensemble des équipements.

« La commune construit, mais la préservation des réalisations est collective », a conclu le représentant du PDS.

Selon le représentant du ministre de la Construction de la patrie, le colonel-major, Elie Tarpaga, l’inauguration de ce linéaire routier de plus de six kilomètres, à travers la phase II du Projet de développement durable de Ouagadougou (PDDO2), est l’illustration d’un

Etat qui démontre que les impôts et le sacrifice des Burkinabè prennent forme. Il a affirmé que le PDDO est le quatrième pilier du plan RELANCE.

Préserver les biens publics

Malgré les difficultés et les défis, a signifié Le colonel-major Elie Tarpaga, le Burkina Faso avance avec son peuple. Il a félicité l’Agence municipale des grands travaux (AMGT) qui a assuré la maitrise d’ouvrage déléguée. Le représentant du ministre de la Construction de la Patrie a appelé les différents acteurs à l’union et à la préservation des biens publics. Pour le Directeur général (DG) de l’AMGT, Youmandia Djibril Toguyeni, la réhabilitation de ces bretelles de voies sont stratégiques.

« Nous n’avons pas choisi ces voiries parce qu’on les aime plus que les autres. Elles ont été choisies parce qu’elles vont non seulement contribuer à désenclaver les quartiers, mais aussi apporter une dynamique de rééquilibre de notre territoire », a-t-il souligné. Pour lui, la particularité de ces voies aménagées est l’inclusion de tous les usagers, du piéton aux automobilistes.

S’agissant de l’installation des éclairages publics solaires, le DG de l’AMGT a exprimé sa volonté d’exploiter le soleil et permettre aux familles de réduire la consommation de l’électricité. Le représentant des résidants bénéficiaires, Joseph Tapsoba, a exprimé sa satisfaction pour l’acquisition de ces nouvelles infrastructures. « C’était l’insécurité totale tout le long du mur côté ouest du musée. Les délinquants y régnaient en maîtres absolus, dès les tombées de la nuit », a-t-il révélé, promettant d’engager la population à préserver ces biens précieux pour elle et toute la Nation.

Soumaïla BONKOUNGOU

Zourkanaï SANOGO

(Stagiaire)