Excellence scolaire : une soixantaine d’élèves déplacés internes de Pobé-Mengao récompensés

L’association « Sadang Lebum », en collaboration avec l’association « Hilfe fur

Pobé-Mengao », basée en Autriche, a récompensé des élèves déplacés internes de la commune de Pobé-Mengao qui se sont distingués par leurs résultats scolaires

satisfaisants, samedi 5 Septembre 2026 à Ouagadougou.

L’association « Sadang Lebum » veut encourager les élèves déplacés internes de la commune de Pobé-Mengao, inscrits dans la ville de Ouagadougou à persévérer dans leurs études. A cet effet, en collaboration avec l’association « Hilfe fur Pobé-Mengao » basée en Autriche, elle a récompensé au cours d’une journée d’excellence scolaire les élèves de la classe de CP1 à la première qui se sont distingués par leurs résultats scolaires satisfaisants, le samedi 5 septembre 2026 à Ouagadougou.

Les élevés classés 1er ont reçu un vélo, un t-shirt, un kit complet de fournitures scolaires et une enveloppe financière. Les élèves qui occupent le 2e rang ont reçu chacun un t-shirt, un kit complet de fournitures scolaires. Quant à ceux classés 3e, 4e ou 5e, ils ont reçu chacun un kit complet de fournitures scolaires. Au total, ce sont 12 vélos et une centaine de kits scolaires qui ont été offerts aux élèves méritants de l’année scolaire 2025-2026.

Le président du comité d’organisation de la journée d’excellence scolaire, Somkeita Moussa Konfé, a félicité les jeunes scolaires pour leur détermination et leur soif de savoir malgré les immenses défis qu’ils ont dû traverser. « Votre parcours est une source d’inspiration pour nous tous. Nous sommes fiers de reconnaitre vos efforts et votre résilience. Cette distinction est le reflet de votre travail acharné et de votre potentiel exceptionnel », a-t-il confié.

Pengdwendé Abibou Konfé et Moussa Konfé, tous les élèves de CM2 ont été classés 1er. Ils ont remercié les donateurs tout en leur promettant de continuer à poursuivre dans la même dynamique.

Le natif de la commune de Pobé-Mengao, Seniba Yo, a aussi félicité les élèves de la commune pour leurs performances. Le prince du Loroum, Moussa Konfé, a aussi reconnu le mérite des élèves. Il a émis le vœu que les prochaines cérémonies soient organisées dans de la commune de Pobé-Mengaa.

Yassimine Aminata OUARMA

Wend-tinbnoma Christelle KALKOUMDO

(Stagiaire)