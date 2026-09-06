Trafic de produits pharmaceutiques prohibés: trois individus interpellés

Dans le cadre de ses missions de lutte contre les trafics et la circulation des produits prohibés, la Brigade territoriale de gendarmerie de Saponé a procédé, aux premières heures du samedi 22 août 2026, à l’interception de deux véhicules à Targho, localité située à environ 30 kilomètres de Saponé. Les deux véhicules transportaient une importante quantité de produits pharmaceutiques destinés à la santé humaine et animale, dont la circulation est interdite.

Selon les éléments recueillis, les véhicules étaient occupés par trois personnes, présentées comme étant les transporteurs des produits. Il s’agit de trois hommes âgés respectivement de 31 ans et deux de 27 ans, tous déclarant exercer dans le commerce et résider dans différentes localités du Burkina Faso. EIles ont été conduites dans les locaux de la sous-unité et placées en garde à vue conformément aux procédures en vigueur.

Les propriétaires présumés des produits auraient, quant à eux, évalué la valeur de la marchandise saisie à environ 5 000 000 francs CFA. Ils ont été invités à se présenter à la Sous-unité afin de contribuer aux nécessités de l’enquête.

Les investigations entreprises par les enquêteurs de ladite brigade sous la direction du commandant de brigade ont notamment porté sur l’origine, la nature et la destination des produits saisis. En effet, les présumés auteurs après avoir aménagé les véhicules à cet effet s’approvisionnent à Dakola et contournaient les postes de sécurité pour rejoindre leur destination. En outre, au regard des éléments recueillis au cours de l’enquête, le dossier a, par ailleurs, été étendu au volet relatif au blanchiment de capitaux. A la fin de l’enquête, les personnes mises en cause ont été déférées devant les autorités judiciaires compétentes, pour la suite de la procédure.

A travers cette opération, la gendarmerie nationale réaffirme son engagement dans la lutte contre les trafics illicites et la protection des populations, notamment contre la circulation de produits susceptibles de présenter des risques pour la santé humaine et animale. Cette action illustre aussi sa bonne collaboration avec les autorités judiciaires et les services techniques compétents. La Gendarmerie nationale réitère ses encouragements et félicitations à l’endroit aussi des populations pour leur fructueuse collaboration. Elle les incite à une vigilance plus accrue afin de dénoncer tout contrevenant vis-à-vis des dispositions légales ou tout comportement suspect aux différents numéros verts disponibles : 10 10 ; 16 et 17

Gendarmerie nationale