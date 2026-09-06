6e Région militaire: le général de division Moussa Diallo au chevet des blessés en opérations à Fada N’Gourma

Le Chef d’Etat-major général des armées (CEMGA), le général de division Moussa Diallo, a séjourné, du 1er au 3 septembre 2026, à Fada N’Gourma, dans la sixième Région militaire. Au cours de cette visite opérationnelle, il s’est rendu au centre médical militaire pour s’enquérir de l’état des blessés en opérations, leur témoigner sa solidarité et leur transmettre le message de soutien et d’encouragement du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

L’armée burkinabè est solidaire des blessés en opérations. En effet, au cours d’une visite opérationnelle, du 1er au 3 septembre 2026, à Fada N’Gourma, dans la sixième Région militaire, le chef d’Etat-major général des armées, le général de division Moussa Diallo, accompagné des autorités militaires et paramilitaires de la région, s’est rendu au chevet des « héros » blessés admis au centre médical militaire. Dans cet hôpital, l’hôte du jour a pris le temps d’échanger quelques mots avec les malades.

Il a dit être venu s’enquérir de leur état de santé, leur témoigner sa solidarité et leur transmettre le message de soutien et d’encouragement du chef de l’Etat. Au-delà de ce geste de réconfort, le général de division leur a souhaité un prompt rétablissement. Le sergent Arole Xavier Nana, infirmier militaire qui se remet progressivement de sa blessure, a indiqué que cette démarche de la hiérarchie militaire fait chaud au cœur. Pour lui, cela traduit la volonté des autorités militaires de rester au plus près des blessés et de leur apporter du réconfort. Même sentiment chez le sergent Lacina Touré, également infirmier militaire blessé en opérations.

« Une prise en charge diligente »

« C’est une démarche que nous saluons. Elle nous va droit au cœur et nous donne beaucoup de courage », a-t-il confié. Les sergents Touré et Nana ont hâte de recouvrer la santé et de retourner au front afin de porter assistance aux forces combattantes ainsi qu’aux populations locales. Ce n’est sans doute qu’une question de temps. En effet, le sergent Arole Xavier Nana a confié qu’il se sent de mieux en mieux depuis son admission

à l’hôpital, où il bénéficie, a-t-il noté, d’une prise en charge diligente et adéquate.

Au terme de cette journée d’immersion dans l’établisse-ment hospitalier militaire, le général de division Moussa Diallo a salué le dévouement du personnel. « Nous vous félicitons pour le travail abattu au quotidien et vous encourageons à continuer dans ce sens », a-t-il lancé. Pour le médecin lieutenant Daniel Nitiema, représentant le Directeur régional (DR) interarmées du service de santé de la sixième Région militaire, si l’équipe médicale est si efficace, c’est grâce à l’appui de la hiérarchie militaire qui déploie beaucoup d’efforts pour leur offrir un cadre de travail propice.

« Nous remercions nos autorités pour cet accompagnement permanent », a-t-il exprimé avant de saluer la démarche du général de division. « C’est un sentiment d’honneur et de satisfaction pour nous, de recevoir le CEMGA au centre médical militaire. Il est

venu témoigner son soutien aux différents blessés, mais également féliciter et encou-rager le personnel », s’est-t-il réjoui.

Joanny SOW