Régions de Bankui et du Sourou : les activités de l’Agence Faso Mêbo officiellement lancées

Le gouverneur des régions de Bankui et du Sourou, Babo Pierre Bassinga, a procédé à Dédougou, le vendredi 4 septembre 2026, au lancement officiel régional des travaux de l’Agence Faso Mêbo.

Aujourd’hui 7 septembre 2026, débutent à pro-prement parler les travaux de l’Agence Faso Mêbo dans les régions de Bankui et du Sourou. L’information a été donnée, vendredi dernier, à Dédougou, chef-lieu de la région de Bankui, au cours d’une cérémonie qui a consacré le lancement desdits travaux. La cérémonie, placée sous le patronage du gouverneur, Babo Pierre Bassinga, a été présidée par le commandant de la cinquième région militaire, le lieutenant-colonel Idrissa Sosthène Coulibaly et parrainée par le président du conseil régional de la Confédération générale des entreprises du Faso (COGEF) de Bankui et du Sourou, El hadj Arouna Compaoré.

Le chef de canton de Dédougou a eu l’honneur de bénir cette cérémonie à laquelle, le coordinateur régional de Faso Mêbo, le lieutenant Oumarou Ouédraogo, et d’autres membres de la brigade sans oublier les autorités administratives et

les populations locales ont participé. Le coordinateur a expliqué que les travaux vont débuter avec la confection des pavés et des banquettes. Selon ses dires, il est projeté la confection de 1 000 pavés par jour avec une équipe d’environ 20 personnes. M. Ouédraogo a confié que « la production peut être beaucoup plus ou beaucoup moins en fonction de l’engouement que cette activité va susciter ».

Une version améliorée des travaux d’intérêt commun sous le CNR

Et pour que l’engouement soit effectivement de la partie, les différentes entités régionales ont été programmées pour passer à tour de rôle à la tâche sur le site de confection situé à proximité de la mairie de Dédougou. Dans l’ordre de passage présenté à la cérémonie, ce sont les personnels de la mairie et du conseil régional qui ouvrent le bal de la confection, aujourd’hui 7 septembre 2026. Les travaux, a dit le lieutenant Ouédraogo, se dérouleront chaque lundi et mardi, avec un intercalaire de repos le mercredi et reprendront les jeudis et vendredis. Les samedis et dimanches vont être réservés aux entités qui, pour une raison ou une autre, n’auront pas pu respecter le programme de passage, a-t-il clarifié.

Le coordinateur régional a invité les différents acteurs militaires, paramilitaires et civils à se mobiliser. Celui-ci a précisé que la pause des pavés interviendra à la suite de la confection avant de souligner que tous les dons seront désormais réceptionnés sur le site. Un service de garde qui s’occupera de la sécurité du site, un permanencier chargé de la réception des dons ponctuels et une commission technique regroupant les services de la mairie et de la direction régionale en charge de la construction de la patrie forment l’équipe locale de

Faso Mêbo.

Le lancement des travaux de Faso Mêbo rappelle à Elisabeth Hakani Dayo, citoyenne de Dédougou, les travaux d’intérêt commun sous le Conseil national de la révolution (CNR). « Cela nous ramène à une quarantaine d’années en arrière pensant aux travaux d’intérêt commun, mais cette fois-ci en version améliorée », a-t-elle déclaré avec fierté. Pour le chef du village de Makuy, Fidèle Kasa Coulibaly, le démarrage des travaux était tant attendu. Il a remercié le chef de l’Etat pour avoir pensé aux régions de Bankui et du Sourou.

Il a avoué que les notabilités coutumières « mettront tous les moyens pour mobiliser et conscientiser les populations », afin qu’elles se mettent en mouvement pour booster le développement local à travers Faso Mêbo qui va faciliter la réalisation de diverses infrastructures. Le patron de la cérémonie, Babo Pierre Bassinga, a salué le début des travaux qui vont contribuer à embellir les centres urbains des deux régions et favoriser la construction et la réhabilitation d’infrastructures routières. Il a témoigné sa gratitude aux acteurs pour leur implication à différents niveaux qui a permis, entre autres, d’acquérir du matériel nécessaire pour le démarrage effectif des activités.

Yacouba BELEM