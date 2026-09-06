Face à la recrudescence du phénomène de la divagation des animaux dans la ville de Ouagadougou, la municipalité mène quotidiennement des opérations de lutte contre ce fléau dans les différents quartiers. Ainsi, au cours des trois derniers mois, notamment juin, juillet et août 2026, ce sont environ 2000 bêtes, composées de bovins, de chevaux, d’ovins et de caprins, qui ont été mises en fourrière. Au-delà des risques d’accidents et des nuisances qu’elle occasionne, la divagation des animaux constitue également une préoccupation en matière d’hygiène et de salubrité publique. Elle contribue à la dégradation des espaces verts et à la destruction de la flore urbaine. C’est pourquoi, ceux qui sont en charge de la lutte contre la divagation des animaux doivent la faire dans le respect des textes en vigueur.

Soumaïla BONKOUNGOU