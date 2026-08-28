Le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO a visité les ateliers Djongo, ce jeudi 27 août 2026, à Ouagadougou. L’Académie Assoura en partenariat avec le Studio Ni Wongo, organise les ateliers Djongo sous le signe de la découverte, la valorisation et la transmission des savoirs endogènes.

Le Ministre Pindgwendé Gilbert OUEDRAOGO a tenu à faire le déplacement pour encourager cette initiative de l’artiste burkinabè Bil Aka KORA. Une visite qui a permis au chef du département de la Culture et des Arts de découvrir un pan du riche patrimoine Kassena à travers la danse Djongo. Ces ateliers se dérouleront durant un mois et concerneront la percussion, le chant et la danse.

Le Ministre Pingdwendé s’est réjoui pour cette initiative qui valorise la culture burkinabè et qui s’investit à sa transmission aux générations futures, au regard de la diversité culturelle et de nationalité des participants. << Nous disons merci à Bil Aka KORA et nous lui rendons hommage pour ce qu’il fait pour le Burkina Faso, parce que de façon libre et volontaire mais simplement convaincu de l’importance de la culture, il prend sur lui l’initiative de créer ce laboratoire et d’encadrer des Burkinabè pour transmettre des valeurs sociales et culturelles >>, a salué le MCCAT.

Le promoteur de l’Académie Assoura, Bil Aka KORA, a dit toute sa joie et sa reconnaissance de recevoir le chef du département de la Culture. L’Académie Assoura des Métiers de la Musique s’inscrit dans une dynamique de structuration et de professionnalisation du secteur musical au Burkina Faso.