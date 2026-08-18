Financement de la transition numérique par la BOAD : le Burkina Faso à l’école du Fonds de transformation digitale

La Banque ouest-africaine de développement (BOAD), en collaboration avec le ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques et l’ambassade d’Allemagne au Burkina Faso, organise un atelier pays de présentation du Fonds de transformation digitale (FTD) aux administrations publiques burkinabè, les 18 et 19 août 2026, à Ouagadougou.

La Banque ouest-africaine de développement (BOAD) et le gouvernement allemand, à travers la KfW, veulent soutenir les dynamiques de transition numérique dans les huit pays de l’UEMOA, à travers le Fonds de transformation digitale (FTD). Dans le but de permettre aux ministères sectoriels du Burkina Faso de mieux cerner les modalités de fonctionnement du FTD, les projets éligibles et les conditions d’accès au fonds, la BOAD, en collaboration avec le ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques et l‘ambassade d’Allemagne au Burkina Faso, organise un atelier pays de présentation du FTD.

Initiative conjointe portée par la BOAD et la KfW, et dotée d’une enveloppe de 71 milliards F CFA, le FTD répond au besoin de financement de projets de modernisation numérique des administrations publiques et va permettre aux Etats bénéficiaires de disposer d’un mécanisme dédié pour faire émerger et structurer des projets numériques. Il couvre les domaines comme la dématérialisation des procédures administratives, la modernisation des services publics, les infrastructures numériques publiques, la cybersécurité et la gouvernance des données, les plateformes numériques d’intérêt public et les usages de l’intelligence artificielle. Pour le secrétaire général du département en charge de la transition digitale, Borlli Michel Jonas Somé, cette initiative traduit également la volonté commune des acteurs de faire du numérique, un levier concret d’accélération du développement économique et social. Il constitue, selon lui, un cadre privilégié d’information, de dialogue et de maturation des projets numériques publics.

« Les champs d’intervention du FTD sont en parfaite cohérence avec les 12 chantiers majeurs de la transition digitale du Burkina Faso mais dont la réussite implique des investissements structurants et cohérents, le développement d’infrastructures résilientes, le renforcement des compétences, le soutien à l’innovation et aux talents nationaux », a-t-il indiqué.

Une contribution de KfW est de 35 millions d’euros de la KfW

Le chef de la Coopération allemande, Christopher Wenzel, s’est réjoui de ce partenariat gagnant-gagnant entre l’Allemagne et la BOAD, à travers le FDT dont la mise en œuvre va in fine contribuer à améliorer le quotidien des citoyens de l’Union. « En matière de

digitalisation, le Burkina Faso est déjà très avancé. Le défi majeur pour le pays est de pouvoir présenter des projets viables et finançables, afin que la BOAD puisse mettre à sa disposition des fonds », a renchéri le directeur bureau Burkina Faso de la KfW Banque de développement, Marcellin Kakpa. Et d’ajouter que la contribution de la KfW est de 35 millions d’euros dont 22 millions d’euros sous forme de dons et 13 millions d’euros en prêts. Ce soutien financier vise à faciliter l’accès à travers la réduction du taux d’intérêt qui se situe actuellement à 2,77%.

Le chef de la délégation de la BOAD, Daouda Berté, a salué ce fructueux partenariat historique et stratégique avec la KfW pour le financement du développement des Etats de l’UEMOA, en général, et pour l’accélération de la transformation digitale dans l’espace communautaire, en particulier. « La digitalisation est désormais un vecteur incontournable de développement économique et social dans notre région. Elle transforme profondément nos modes de travail, de gouvernance, d’échanges et d’inclusion. A travers le Fonds de transformation digitale, nous avons l’occasion d’accompagner cette mutation majeure, en finançant des projets qui répondent aux réalités et aux priorités de chaque pays de l’UEMOA », a-t-il souligné. Il a réaffirmé l’engagement de la BOAD et de la KfW à soutenir les efforts des Etats dans leur transformation numérique.

Mahamadi SEBOGO

Windmad76@gmail.com