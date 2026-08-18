Système d’urbanisation au Burkina Faso : le nouveau référentiel de programmation présenté à Dédougou

Le haut-commissaire de la province du Mouhoun, Bassouleymane Ouattara, représentant le ministre de la Construction de la Patrie, a présidé l’ouverture de la session de vulgarisation du référentiel de programmation urbaine au Burkina Faso dans la commune de Dédougou, le vendredi 14 août 2026.

Le Ministère de la Construction de la Patrie (MCP), à travers sa Direction générale de l’urbanisme, de la viabilisation et de la topographie (DGUVT), s’est doté d’un référentiel de programmation urbaine au Burkina Faso en 2024. Ce document, adopté par décret n°2024-0900/PRES/PM/MUAFH/MATDS/MEF du 31 juillet 2024, constitue dorénavant le cadre commun d’orientation et d’aide à la décision pour les acteurs intervenant dans la planification, l’aménagement et la gestion des terres urbaines. D’où l’intérêt stratégique de faire connaître ce référentiel, de susciter sa compréhension, sa maîtrise, son appropriation et surtout plaider pour sa mise en application par les acteurs chargés de la gestion du foncier urbain.

L’objectif de ce référentiel, c’est de promouvoir les bonnes actions programmatives de l’espace urbain de sorte à pouvoir satisfaire les besoins des populations citadines en équipements et services de base. Il s’agit aussi de garantir une utilisation rationnelle du foncier pour un fonctionnement harmonieux des villes.

La tenue de la session de vulgarisation répond ainsi à un but de large diffusion du référentiel qui va servir désormais de guide pour une urbanisation maîtrisée et contrôlée.

Cette nouvelle politique de l’urbanisation tient compte des caractéristiquesdémographiques, socio-écono-miques et spatiales, des besoins en équipements d’éducation, de santé, de commerce, de sport et loisirs, de cultes et cultures et de services administratifs. Le directeur général chargé de l’urbanisme au ministère de la Construction de la Partie, Solimane Hamed Ouattara, a expliqué que l’adoption de ce nouveau référentiel est une réponse au phénomène d’urbanisation galopante qui fait courir le risque de se retrouver face à une raréfaction du foncier.

Gage de fonctionnement harmonieux des centres urbains

C’est pourquoi le nouveau texte prévoit l’implication de la population pour déterminer les équipements à servir en milieu urbain. « Ce référentiel permet de rationaliser l’occupation de l’espace. Il sert de boussole pour les collectivités et les services techniques pour pouvoir statuer sur les différentes demandes de terrain », a-t-il précisé. Le président de la délégation spéciale de Dédougou, Dieudonné Tougfo, a fait remarquer que l’appropriation et la mise en œuvre des orientations du nouveau référentiel va permettre de booster le développement des collectivités.

« Pour qu’une collectivité se développe efficacement, il faut que l’urbanisation puisse être maîtrisée », a-t-il déclaré. La chargée de mission du ministre de la Construction de la Patrie, Raymonde Nanema, a rappelé qu’une urbanisation maîtrisée est source de progrès harmonieux des zones urbaines. Représentant le ministre de la Construction de la Patrie, Bassouleymane Ouattara, par ailleurs, haut-commissaire de la province du Mouhoun, a salué l’adoption du nouveau référentiel dont la vision rime avec une urbanisation « mieux maîtrisée, inclusive et durable ».

Il a ajouté que le document mérite d’être porté à la connaissance de tous. Le référentiel, à ses dires, est une réponse adéquate à la croissance urbaine rapide que connait le Burkina Faso à l’instar d’autres pays africains. Le PDS est ainsi persuadé que sa mise en œuvre va donner lieu de faire baisser la pression sur les infrastructures, le foncier urbain, les services sociaux de base et la qualité de vie dans les villes, a-t-il conclu.

Yacouba BELEM