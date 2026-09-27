SITHO 2026 : l’entreprise d’Eau minérale Idéale offre une dizaine de poubelles

L’entreprise d’Eau minérale Idéale, dans le cadre de la 16e édition du SITHO, a remis des poubelles écologiques à Faso tourisme, vendredi 25 septembre 2026, à Ouagadougou.

L’entreprise d’Eau minérale Idéale entend faire du Burkina Faso une destination agréable pour tous les visiteurs et touristes. Pour cela, elle a remis une dizaine de poubelles écologiques à Faso Tourisme, vendredi 25 septembre 2026, à Ouagadougou, en marge du Salon international du tourisme et l’hôtellerie de Ouaga- dougou (SITHO).

Pour les responsables de l’entreprise, cette initiative s’inscrit dans une démarche de responsabilité environnementale.

« Nous produisons de l’eau et utilisons des plastiques dont nous connaissons les conséquences sur l’environnement, même si nous utilisons certains sachets et bidons homologués par l’administration. Nous savons également que le traitement de ces déchets prend du temps », a expliqué le représentant d’Eau Idéale, Simon Sia. Il a fait savoir qu’il est de la responsabilité de l’entreprise eau minérale Idéale de contribuer à la récupération des déchets à travers cette remise de poubelles écologiques.

« Il est de notre devoir de contribuer à garder notre environnement sain. Même si nous avons d’autres modalités ou d’autres manières de récupération à travers d’autres partenaires, la collaboration avec Faso Tourisme est un plus », a-t-il dit. Simon Sia a signifié que c’est le début d’un partenariat avec Faso Tourisme qu’il espère fructueux. « L’entreprise Eau Idéale sera toujours présente à l’appel du ministère en charge du tourisme dans le cadre de la protection de l’environnement », a promis son représentant.

Le représentant du ministre de la Communication, de la Culture, du Tourisme, et des Arts, Sulaïman Kagoné, par ailleurs, directeur général de Faso Tourisme, a apprécié cette initiative. Il a rappelé que l’entreprise Eau Idéale est l’un des partenaires assidus du SITHO depuis l’édition de relance en 2023. « Ce partenariat est bénéfique pour le comité d’organisation et les commissions sur le terrain », a-t-il souligné. Sulaïman Kagoné a estimé que les poubelles reçues répondent à un besoin clairement identifié sur les sites touristiques.

« C’est un don qui va faire du bien, parce qu’il ressort du constat qu’il y a des déchets sur certains sites touristiques. Il est donc important que l’on puisse rendre tous nos sites touristiques propres », a précisé le secrétaire général de Faso Tourisme, Bassirou Balboné. Il a exprimé sa satisfaction pour ce don qui, selon lui, va permettre d’assainir les sites touristiques et de les rendre encore plus écologiques. « J’invite chaque visiteur sur les sites touristiques à identifier les lieux de ces poubelles et à les utiliser. C’est cela qui va nous permettre vraiment d’atteindre nos objectifs de rendre nos sites touristiques propres et écologiques », a-t-il indiqué.

Pingdebwoaga Urielle Lauryn KABORE