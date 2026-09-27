Confédération AES : une offensive diplomatique réussie au siège de l’ONU

La Confédération des Etats du Sahel a été le centre d’intérêt de plusieurs pays et organisations internationales, mobilisés pour prendre part à un évènement parallèle de haut niveau, organisé le 25 septembre par la délégation de l’espace confédéral à la 81e Assemblée générale de l’ONU.

C’est dans une salle pleine à craquer que les partenaires bilatéraux et multilatéraux sont venus s’imprégner de la dynamique en cours dans les trois pays de la Confédération, notamment sur les plans de la sécurité et du développement. L’équipe de la Confédération AES qui a conduit la rencontre était composée du Premier ministre de la République du Niger, Ali Mahaman Lamine Zeine et les ministres des Affaires étrangères des trois pays, avec celui du Burkina Faso à la modération.

Dans une parfaite convergence d’appréciations, les représentants de la Confédération AES ont exposé leur vision, sur la paix durable et le développement économique qui ne sauraient se construire qu’avec les peuples du Sahel et dans le respect strict de leur souveraineté. L’autre objectif majeur de cet évènement était de corriger les narratifs erronés concernant l’espace confédéral, en présentant directement les informations justes sur cette région et faire comprendre qu’au delà de la dimension militaire présentée dans les discours, la Confédération AES est dynamique sur plusieurs autres fronts.

« Nous nous sommes rendu compte qu’il y a beaucoup de partenaires qui ignorent ou sont sous informés sur les efforts que nous consentons et les résultats engrangés. C’était pour nous l’occasion aussi de faire comprendre que désormais tous les partenariats qui doivent être mis en œuvre dans notre espace ne pourront se faire qu’en s’articulant sur la vision de l’AES et sur les politiques nationales définies par nos pays », a déclaré le ministre Karamoko Jean Marie Traoré à l’issue de la réunion.

Cette rencontre a également été le lieu pour les pays de la Confédération AES, de présenter une diplomatie unifiée et dynamique qui porte la voix de l’espace confédéral de façon décomplexée. « L’AES n’a pas été créée pour s’isoler ou s’opposer à une quelconque organisation. Nous restons ouverts aux partenariats qui sont conformes aux principes clés qui gouvernent notre Confédération, à savoir le respect de la souveraineté de nos Etats et la défense des intérêts de nos populations », a laissé entendre le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop.

L’autre point important souligné par le ministre Diop concerne l’Ukraine qui constitue aujourd’hui une préoccupation et même une menace pour la stabilité au Sahel et dans la sous-région, à travers son soutien avoué aux groupes terroristes. « Nous appelons la communauté internationale à ne pas rester silencieuse face à cette attitude irresponsable et inacceptable de l’Ukraine », a martelé le chef de la diplomatie malienne.

A cette réunion, plusieurs pays qui suivent avec admiration la dynamique en cours dans les pays de la Confédération AES ont réaffirmé leur soutien au Burkina Faso, au Mali et au Niger qui mènent le combat de toute la sous-région. « Si le Sahel va mal, les pays côtiers que nous sommes, du Nigéria jusqu’au Sénégal, iront mal. C’est pourquoi il

faut le soutenir de manière inconditionnellle parce que les pays de l’AES constituent une digue pour nous les pays côtiers.

Ils ne mènent pas cette lutte pour eux-mêmes, en vérité ils se battent pour les autres pays de la sous-région», dira le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey. Dans la même veine, le Royaume du Maroc, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a traduit sa fierté concernant l’AES qui se démarque par son approche souveraine, innovante et réaliste.

Pour lui, “cette organisation a fait son choix et on doit l’accompagner, sans donner de leçon”. Le Représentant spécial du secrétaire général de l’ONU pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, Leonardo Santos Simão, a également félicité la Confédération AES pour

cette initiative et a renouvelé l’engagement de l’ONU aux côtés des trois pays, tout en encourageant le dialogue entre l’AES et les autres organisations de la sous-région, pour éviter que les tensions ne profitent aux groupes terroristes.

Dans cette même lancée, l’Envoyé spécial de l’Union africaine pour le Mali et le Sahel, Mamadou Tangara, a salué l’initiative de la Confédération AES en organisant cet évènement et a relevé la nécessité d’un dialogue franc et régulier entre les autres entités et les pays du Sahel qui “n’ont pas besoin de solutions formulées sans eux”. En définitive, cet évènement parallèle de haut niveau aura été une action diplomatique réussie pour la Confédération AES qui marque ainsi d’une pierre blanche l’affirmation de la souveraineté de l’espace confédéral devant la communauté internationale.

DCRP/MAE