Coopération bilatérale : la Corée du Nord et le Burkina Faso s’engagent à dynamiser leurs relations

L’axe Ouagadougou-Pyongyang connaitra une nouvelle dynamique selon la volonté exprimée par les deux parties, à travers le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, le camarade Karamoko Jean Marie Traoré et le vice-ministre des Affaires étrangères de la République Populaire Démocratique de la Corée du Nord, Kim Son Gyong.

Les deux hommes ont eu un entretien ce 26 septembre à New-York en marge de l’Assemblée générale de l’ONU, et ont évoqué les perspectives pour donner un nouvel élan aux liens d’amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Corée du Nord, au regard des intérêts commus et de la vision que les dirigeants des deux pays partagent sur certaines questions sur la marche du monde. « Le peuple nord-coréen a connu un parcours qui semble être similaire à ce que le Burkina Faso connait aujourd’hui.

Ce pays est aussi confronté à cette campagne médiatique qui tend toujours à diffuser des informations qui ne reflètent certainement pas la réalité», a expliqué le chef de la diplomatie burkinabè. Les deux ministres sont convenus, au cours de leurs échanges, de se mettre rapidement au travail pour renforcer les cadres de coopération, organiser au maximum des échanges de délégations et identifier les secteurs stratégiques de coopération, pour hisser les relations bilatérales entre les deux pays à un niveau mutuellement bénéfique.

A cette audience, le ministre nord-coréen a confié que l’actualité au Burkina Faso intéresse au plus haut niveau les autorités de son pays qui saluent les efforts consentis et les réformes engagées par le camarade Président du Faso le capitaine Ibrahim Traoré, pour qui elles ont beaucoup d’admiration. A son tour, le camarade ministre Karamoko Jean Marie Traoré a indiqué que cette appréciation est réciproque, car le président du Faso a beaucoup de respect pour le Président Kim Jong-un qui est engagé dans une bataille de libération face à l’adversité tout comme le Burkina Faso.

Rappelons que c’est en mars 2023 que le Burkina Faso a décidé de la reprise des relations diplomatiques avec la République Populaire Démocratique de Corée du Nord, suspendues officiellement depuis 2017. Le Burkina Faso a jadis entretenu de très bonnes relations avec ce pays d’Asie de l’Est, qui était un partenaire privilégié sous la période de la Révolution d’août 1983.

DCRP/MAE