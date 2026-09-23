Assurances : RAYNAL Assurances célèbre 20 ans d’impact économique et d’utilité sociale

La compagnie d’assurance, RAYNAL Assurances a annoncé le programme d’activités de commémoration de ses 20 ans d’existence sur le marché burkinabè, au cours d’une conférence de presse animée par la direction générale, le mardi 22 septembre 2026, à Ouagadougou. Bilan des deux décennies d’innovations, d’impact socioéconomique, activités sportives, don de sang, dépistage du cancer du col de l’utérus et des seins, soirée gala de célébration et de distinctions, visites aux autorités administratives, religieuses et coutumières, seront, entre autres, au menu de ce 20e anniversaire.

2006-2026, la compagnie d’assurance, RAYNAL Assurances a 20 ans

d’existence sur le marché assurantiel burkinabè. Les premiers responsables de la société ont prévu de marquer d’une pierre blanche ce 20e anniversaire. Le programme d’activités de commémoration de ces deux décennies d’innovations, de couverture des risques, de protection des personnes et de sécurisation des biens et investissements des particuliers et des entreprises, d’impact socioéconomique et d’utilité sociale a été dévoilé aux hommes et femmes de médias, ce mardi 22 septembre 2026, à Ouagadougou, au cours d’une conférence de presse animée par l’Administrateur Directeur général de RAYNAL Assurances, Osée Gaëtan QUENUM, entouré de ses proches collaborateurs. Activités sportives, don de sang, dépistage du cancer du col de l’utérus et des seins, soirée gala de célébration et de distinction, visites aux autorités administratives, religieuses et coutumière vont rythmer la célébration de ce 20e anniversaire.

Chiffres clés à l’appui, M. QUENUM est revenu sur le bilan de ces deux décennies d’activités assurantielles, soldées par un impact substantiel sur l’économie nationale. En effet, avec un chiffre d’affaires cumulé de 95,1 milliards F CFA, qui est passé de 232,8 millions F CFA en 2006 à 10,1 milliards F CFA en 2025, RAYNAL Assurances a, au cours des dernières années, indemnisé des sinistres à hauteur de 39,9 milliards F CFA, payé 15,6 milliards F CFA d’impôts et taxes, 10,5 milliards F CFA de commissions et 23,7 milliards de frais généraux ; soit un total de 89,7 milliards F CFA injectés dans l’économie burkinabè sur la période. Quant aux placements de la société (DAT, d’obligations, actions, OPCVM, comptes courants) sont passés de 118,3 millions F CFA en 2006 à 13,9 milliards F CFA en 2025. Ils sont à plus de 80% orientés vers le Burkina Faso.

A cela s’ajoutent les interventions de la Compagnie dans les domaines de l’éducation, de la culture et de l’environnement. L’organisation des Olympiades nationales RAYNAL

Assurances, qui encouragent l’émulation, la créativité et le goût de l’effort chez l’ensemble des élèves de Terminale de toutes les régions du Burkina Faso, le soutien à la Journée de l’Excellence scolaire organisée par le département de l’Education nationale, la participation à la Journée nationale de l’Arbre en qualité d’assureur officiel, la réalisation du Rond-point de la ZAD, la convention de partenariat avec le Musée national contribuant à la préservation et à la transmission du patrimoine national et le soutien aux Sotigui Awards constituent les initiatives portées par la Compagnie.

Toujours innover

Pour l’administrateur Directeur général, ces performances sont la résultante de plusieurs innovations portées par un collectif jeune, dynamique, compétent et professionnel, mais aussi par les six engagements qualités de la Compagnie que sont : accueil, écoute et conseils, respect des engagements contractuels, agilité, convivialité, professionnalisme et excellence, responsabilité sociétale et environnementale. Le tout porté par une vision bien assumée d’« être la solution qui accompagne ».

« Face aux préoccupations, exigences et besoins de protection des femmes, des hommes et des entreprises, RAYNAL Assurances veut être sans cesse la solution qui, grâce à son agilité, permet, facilite et accompagne les investissements, la préservation des biens et du bien-être », a confié M. QUENUM.

Et conformément à cette ambition de placer « l’innovation au cœur de l’ADN de RAYNAL », la compagnie a été pionnière dans plusieurs produits assurantiels déployés sur le marché burkinabè, a fait savoir son premier responsable. Il s’agit notamment de l’Assurance des violences politiques et terrorisme, l’Assurance caution de marché, l’Assurance-Crédit, l’Assurance de la responsabilité civile des mandataires sociaux et la Cyber Assurance.

Dans le souci de contribuer à l’inclusion assurantielle des Burkinabè, la société a déployé une solution d’assurance digitale à travers RAYNAL App, une application qui permet au client de souscrire à plusieurs produits d’assurance, payer la prime, générer le reçu de paiement et la documentation contractuelle, mais aussi de déclarer son sinistre et d’en assurer le suivi, tout en restant chez lui.

Toujours dans l’objectif d’effacer la distance qui freine encore l’accès à l’assurance, la Compagnie qui a inscrit l’agilité au cœur de sa relation avec la clientèle, a mis en place RAYNAL Assurances Mobile, qui est une solution permettant ses équipes commerciales d’aller à la rencontre des clients et de prendre leurs besoins de souscription, grâce à un dispositif mobile de production. Cette solution innovante lui a d’ailleurs valu de remporter le Prix panafricain de « l’Innovation solution inclusive en Assurance », décerné en février 2026, à Abidjan, lors de la 50e Assemblée générale de la FANAF.

Répondant aux journalistes sur les perspectives, après ces 20 ans de performance et d’impact, Osée Gaëtan QUENUM a laissé entendre qu’on ne change pas une dynamique d’innovations qui fait des recettes. Innover davantage pour toujours répondre au mieux aux besoins de la clientèle, sera au cœur des activités de RAYNAL Assurances au cours des prochaines années.

Dans ce même élan de toujours apporter des réponses assurantielles adaptées aux besoins réels des populations, RAYNAL Assurances attend son agrément devant lui permettre de déployer des produits de micro-assurance sur le marché burkinabè, a confié son Directeur général adjoint, Dominique Bamogo. La construction du siège de la Compagnie dont le processus a été enclenché avant la nouvelle obligation faite aux entreprises de grande envergure opérant sur le territoire burkinabè d’y construire leur social, fait partie des projets future de la Compagnie.