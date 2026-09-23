Immersion patriotique : le ministre de la Santé encourage 944 nouveaux agents

Le ministre de la Santé, Robert Kargougou, a rendu visite, mercredi 23 septembre 2026, aux 944 agents de santé en immersion patriotique obligatoire à Loumbila. Cette deuxième vague de recrues est soumise pendant 10 jours à une formation militaire et civique destinée à renforcer leur engagement au service de la Nation.

A Loumbila, 944 agents de santé ont troqué le stéthoscope contre l’instruction militaire, dans le cadre de leur Immersion patriotique obligatoire (IPO). Regroupés en plusieurs ateliers de formation, le mercredi 23 septembre 2026, ils exécutent les consignes de leurs encadreurs, sous le regard enthousiaste d’une délégation conduite par le ministre de la Santé, Robert Kargougou. Il était accompagné du ministre conseiller spécial du président du Faso, chargé notamment des questions de santé et de recherche scientifique, Pr Alfred Rakissida Ouédraogo, du directeur exécutif du Bureau national des grands projets du Burkina (BN-GPB), Pr Hamidou Sawadogo, et du coordonnateur national de l’IPS, Drissa Traoré.

Les autorités ont notamment assisté à une séance d’instruction sur le tir, permettant de constater les acquis des stagiaires dans les exercices militaires. Le programme d’immersion comprend également le secourisme au combat, l’instruction sur le tir au combat, les règlements de service dans les armées, ainsi que les épreuves physiques militaires et sportives. L’innovation majeure de cette formation réside dans l’accent mis sur la discipline et le patriotisme. A travers ces enseignements, les autorités veulent contribuer à la formation d’agents de santé davantage conscients de leurs responsabilités professionnelles et citoyennes.

« Je suis là avec une grande fierté pour ce que j’ai vu, une grande émotion pour ce que je vous ai vu faire », a déclaré, Robert Kargougou devant les appelés. Il leur a transmis la reconnaissance du Président du Faso, Ibrahim Traoré, pour leur engagement. Selon le ministre, cette immersion vise à « forger des Burkinabè de type nouveau, définitivement intègres, résolument engagés et profondément attachés à la souveraineté» du pays.

S’adressant aux stagiaires, M. Kargougou a insisté sur la solidarité et le travail en équipe.

« Il est important que vous restiez solidaires et travailliez en équipe, ici et quand vous serez déployés dans les centres de santé », a-t-il souligné. Pour le ministre, cette exigence est d’autant plus importante que la mission d’un agent de santé dépasse le seul acte médical. Il doit soigner, protéger, accueillir les patients et contribuer à leur prise en charge globale, afin de garantir aux populations un accès équitable à des soins de qualité, a ajouté, Robert Kargougou.

Une crèche pour les bébés

La visite a également permis au ministre de découvrir l’infirmerie et la crèche aménagées sur le site. Il a salué l’équipe médicale chargée de la prise en charge sanitaire des immergés. « Félicitations. Bon courage. On peut se fier à vous», leur a-t-il lancé. La présence d’un nombre important de femmes enceintes a conduit les responsables à renforcer les dispositions sanitaires. Plus de 350 femmes enceintes sont prises en charge sur le site, selon le ministre Kargougou. Certaines ont même accouché dans de bonnes conditions. Environ 200 enfants bénéficient également d’une prise en charge à travers le dispositif mis en place.

Arrivés, le vendredi 18 septembre à l’Institut national de formation des personnels de l’éducation (INFPE), ex-ENEP de Loumbila, les 944 appelés constituent la deuxième cohorte des 1 888 agents recrutés dans le cadre de l’Initiative présidentielle pour la santé (IPS). Sur l’effectif, 900 étaient présents sur le site lors de la visite, dont environ 600 femmes.

Les appelés sont issus de plusieurs corps. Il s’agit notamment de médecins généralistes et spécialistes, pharmaciens généralistes et spécialistes, chirurgiens-dentistes, infirmiers, sages-femmes, technologistes biomédicaux, techniciens d’hygiène hospitalière et techniciens supérieurs en imagerie médicale.

Ces recrues sont issues d’une session spéciale de recrutement organisée en 2025 dans le cadre du programme «1 000 x 5 », qui prévoit le recrutement de 5 000 agents de santé et paramédicaux sur 5 ans. Leur arrivée doit permettre aux Centres médicaux communaux (CMC) construits dans le cadre de l’IPS d’être opérationnels dès leur ouverture. L’initiative prévoit notamment la construction de 55 CMC à travers le pays, dont 25 sont actuellement en construction et une dizaine en phase de finition et d’équipement.

La première cohorte des 1 888 agents recrutés avait effectué son immersion patriotique du 6 au 16 septembre 2026.

Djakaridia SIRIBIE