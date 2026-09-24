Eliminatoires CAN 2027/Burkina#Bénin : les Etalons prêts pour une bonne entame à domicile

Dans quelques heures, soit à 19h GMT ce vendredi 25 septembre, les Etalons du Burkina Faso croiseront les crampons avec leurs homologues Guépards du Bénin pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2027. En conférence de presse d’avant match, les représentants des deux sélections ont livré leurs analyses et attentes pour cette confrontation.

« Le plus im-portant c’est de commencer de la plus belle des manières ces éliminatoires de la CAN avec une victoire à domicile. Les coéqui-piers et moi sommes conscients de cela et nous allons rester concentrés sur cet objectif ». Cette déclaration du gardien

des Etalons Hervé Koffi en conférence de presse résume tout l’enjeu de ce match contre les Guépards du Bénin.

Frank Lassina Traoré a été le dernier Etalon à rejoindre l’écurie pour des difficultés de déplacement depuis l’Ukraine. Le groupe au grand complet depuis le 22 septembre a enchainé les séances sous la houlette du sélectionneur national pour la réalisation de cet objectif.

« Nous avons consacré le lundi au travail de régénération pour entrer dans le vif du sujet à partir de mardi avec beaucoup d’analyse à travers des séances vidéo. Nous sommes ainsi revenus sur nos derniers matchs contre la Russie et la Biélorussie ainsi que le plan de jeu. Nous avons continué à peaufiner la projection par rapport à notre projet de jeu la séance suivante pour terminer avec une piqure de rappel », a expliqué Amir Abdou.

L’ambiance au sein du groupe est bonne, a assuré le technicien. Avec un effectif fortement remanié, la pression est réelle mais elle procède de la volonté de réussir, donc rien d’insurmontable.

« C’est à nous de gérer ce stress au niveau des joueurs mais l’état d’esprit est bon et les jeunes sont bien intégrés. Hier (NDLR : 22 septembre) nous avons fait une bonne séance bien rythmée avec de l’envie, ils sont tous à l’écoute de ce que nous voulons mettre en place.

Ils savent ce qu’on attend d’eux. C’est que dans la configuration actuelle il faut montrer que le Burkina fait partie de ces grandes équipes africaines et nous devons relever le défi », a ajouté le sélectionneur des Etalons. L’étude de l’adversaire béninois a bien fait partie de la préparation même si coach Abdou préfère ne pas faire de fixation.

« Nous connaissons cet adversaire de qui nous avons obtenu beaucoup d’informations en théorie. Notamment les différents positionnements de son bloc.

Nous avons travaillé, vidéo à l’appui, à ce que les joueurs aient assez d’informations qui soient directes pour qu’ils aient toujours ce flash.

C’est une équipe expérimentée qui compte des joueurs de qualité malgré les absences que nous connaissons avec un quatior offensif assez intéressant avec Junior Olaïtan, Aiyegun Tosin, Jodel Dossou et Joseph Oloko.

Nous allons essayer d’être bons, rigoureux et performants pour aller chercher ce résultat positif », a-t-il mentionné. Pour sa part, le sélectionneur béninois, Gernot Rohr, qui a dirigé par le passé les Etalons

(en 2015) se veut mesuré quant à la manière d’appréhender ce duel entre Etalons et Guépards.

« C’est la plus jeune équipe que j’ai eue à diriger. Ce sera un match difficile mais nous espérons faire un bon résultat et accrocher une 2e place au final dans ce groupe.

On n’envisage pas la défaite même s’il y a une vingtaine de places au classement FIFA entre le Burkina et nous, ce qui fait qu’il est favori sur ce match chez lui », a indiqué Gernot Rohr.

Le résultat de l’autre match du groupe, qui avu la victoire de son prochain adversaire (la Mauritanie) importe peu, a-t-insisté, même s’il déplore le jour de repos de plus que celui-ci aura. La Mauritanie occupe provisoirement la première place grâce à sa victoire 3-1 hier face à la Centrafrique.

Voro KORAHIRE