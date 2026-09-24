Confédération AES : la Suisse, l’Allemagne et l’Italie viennent à la bonne information pour une meilleure coopération

En marge de l’Assemblée générale de l’ONU, les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des Etats du Sahel ont échangé avec leurs homologues de la Suisse, de l’Allemagne et de l’Italie, dans la soirée du 22 septembre 2026.

Cette rencontre voulue par les trois pays européens, s’inscrit dans une démarche de dialogue, et a permis aux deux parties d’avoir des débats ouverts et constructifs, sur l’évolution de la situation dans l’espace sahélien et les perspectives de renforcement de la coopération avec les pays de la Confédération AES. A l’entame des échanges, les représentants des trois pays européens ont indiqué que leur objectif à travers ce cadre, est de recueillir l’information à la bonne source en vue de préserver les liens qui existent entre les deux parties.

Les ministres de la Confédération AES ont salué l’initiative des trois pays européens, estimant que le dialogue direct et le partage des informations de première main, constituent une démarche utile à une meilleure compréhension des réalités du Sahel. Les ministres malien, nigérien et burkinabè ont donc présenté la situation dans l’espace confédéral, en mettant particulièrement l’accent sur les enjeux sécuritaires. Ils ont exprimé leurs préoccupations concernant les soutiens que certains Etats européens apportent à des groupes terroristes opérant au Sahel, ainsi que les initiatives subversives et de déstabilisation contre les Etats membres de la Confédération, tout en indiquant un lien entre le terrorisme au Sahel et les logiques néocoloniales persistantes.

Malgré ce contexte, ils ont rassuré que les pays de la Confé-dération font preuve de résilience et enregistrent des résultats encoura-geants en matière de sécurité. A cela s’ajoutent des performances écono-miques enregistrées, grâce à une nouvelle vision de développement fondée notamment sur une meilleure valorisation des ressources nationales. Les autres sujets d’échanges entre les deux parties ont porté sur des défis communs, notamment la question migratoire qui concerne les deux rives de la Méditerranée.

Sur cette question, le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso a insisté sur la nécessité pour les pays d’accueil, d’ajuster les regards et de changer de discours, en évitant de toujours présenter les migrants comme des « problèmes » ou de toujours incriminer les pays de départ. Au terme des échanges, les deux parties se sont félicitées de la tenue de cette première rencontre et ont souligné la nécessité de maintenir le contact et de poursuivre le dialogue, afin d’identifier et de mettre en œuvre des initiatives concrètes, dans des domaines tels que l’agriculture, l’industrialisation et les infras-tructures, en vue de contribuer à une transformation durable et positive du Sahel.

Les représentants du Mali, du Niger et du Burkina Faso, ont précisé que dans sa nouvelle dynamique, la Confédération AES ne cherche pas à s’isoler mais demeure ouverte à toute coopération fondée sur le respect de la souveraineté et des intérêts de ses Etats membres. Au lendemain de cette concertation, le ministre des Affaires étrangères burkinabè a eu une rencontre bilatérale avec son homo-logue de la Confédération Suisse SEM Ignazio CASSIS. Celui-ci a exprimé sa gratitude aux ministres des Affaires étrangères de la Confédération AES, pour la qualité des échanges qui se sont déroulés dans un climat de sincérité.

DCRP/MAE