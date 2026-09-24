Action spectaculaire

Pilier pour la santé, le sport est aussi un lien social et d’inclusion. C’est dans cette dynamique que les jeux de l’AES ont été initiés afin de stimuler l’intégration des peuples du Burkina Faso, du Mali et du Niger. A l’occasion de sa IIe édition tenue du 7 au 16 septembre 2026, à Ouagadougou, de nouveaux exploits sportifs ont été établis au niveau des disciplines classiques. Des gestes d’éclat, telle cette prise spectaculaire, lors de la compétition en lutte traditionnelle, ont émerveillé le public.