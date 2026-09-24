Agadez : le colonel Ali Boubacar prend désormais le commandement de la Base 201

Le chef d’Etat-major de l’armée de l’air, le général de brigade aérienne, Salifou Mainassara a présidé, le jeudi 17 septembre 2026 dans l’enceinte de la Base 201, la cérémonie de passation de commandement de ladite base entre le colonel Alka Mahaman Sani, sortant, et le colonel Ali Boubacar, entrant.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence du gouverneur de la région d’Agadez, le général de division Ibra Boulama, des secrétaires généraux du gouvernorat d’Agadez, du secrétaire général de la commune Urbaine d’Agadez, du Sultan de l’Aïr, ainsi que de responsables des forces de défense et de sécurité. Avant de remettre le commandement de la base 201, le chef d’Etat-major de l’armée de l’air s’est adressé aux hommes de la base aérienne en ces termes : « De la part du président de la République, chef de l’Etat, chef suprême des armées, vous reconnaîtrez désormais comme chef, le colonel Ali Boubacar, ici présent.

Vous lui obéirez en tout ce qu’il vous commandera pour le bien du service, l’exécution des règlements militaires, le respect des observations et des lois ». La base 201, note-t-on, est une base militaire aérienne située près d’Agadez. Elle est utilisée pour des opérations militaires, en particulier des missions aériennes et de renseignement. Le colonel Boubacar Hassane Ali a intégré les forces armées nigériennes le 1er Août 1998 et a gravi les échelons.

Il a suivi plusieurs formations dont celle d’inspecteur de l’aviation civile pour la certification et la supervision des compagnies aériennes au Kenya, l’école de guerre de Belgique, celle d’officier de sécurité des vols et d’enquêtes d’accidents aériens aux Etats-Unis, l’école d’Etat-major de l’air de Tunisie, ou encore le stage en renseignement senior en France et le cours de perfectionnement des officiers subalternes de l’air au Pakistan, etc. Il a également participé à plusieurs opérations militaires aussi bien au Niger qu’à l’extérieur.

Agence nigerienne de presse