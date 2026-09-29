Semaine du numérique 2026: le comité national d’organisation officiellement installé

La ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Aminata Zerbo, a installé les membres du comité national d’organisation de la 21e édition de la semaine du numérique, lundi 28 septembre 2026 à Ouagadougou.

Le coup d’envoi officiel des préparatifs de la 21e édition de la semaine du numérique est lancé. En effet, les membres du Comité national d’organisation (CNO) de l’évènement ont été installés par la ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Aminata Zerbo, lundi 28 septembre 2026, à Ouagadougou. Placée sur le thème : « Souveraineté technologique, accélérer la transformation digitale sécurisée et inclusive », cette 21e édition de la semaine du numérique va se tenir du 17 au 21 novembre 2026.

La ministre chargée des Communications électroniques a rappelé aux membres du comité l’importance stratégique de leur mission. « Le numérique aujourd’hui est un levier pour booster le développement socio-économique de notre pays, mais également contribuer au bien-être de nos populations », a-t-elle affirmé.

Selon Aminata Zerbo, l’objectif est d’assurer la disponibilité des services numériques à toute la population. Elle a assuré que le gouvernement a déjà entrepris des actions pour que la transformation digitale, en cours, soit une opportunité pour tous les Burkinabè où qu’ils soient et quelles que soient leurs contraintes en termes de langue et d’alphabétisation.

Aminata Zerbo a exhorté les membres du comité national d’organisation à faire montre de rigueur, de patriotisme et de créativité pour offrir une édition à la hauteur des ambitions burkinabè.

Aussitôt installé dans ses fonctions, le président du CNO, Borlli Jonas Somé, a traduit sa gratitude aux autorités pour la confiance placée en son équipe. « Notre mission est claire : faire de cette édition un carrefour d’excellence et une vitrine pour le génie burkinabè », a-t-il déclaré.

Julien ZOUNGRANA

Rasmatou OUEDRAOGO

(Stagiaire)