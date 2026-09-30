Sur les axes routiers, il n’est pas rare d’être témoin de comportements pour les moins regrettables et dégoutants. En effet, cracher en pleine circulation est une pratique courante à laquelle certains usagers de la route s’adonnent, sans se soucier des désagréments qu’elle occasionne pour les autres. Automobilistes, cyclistes ou motocyclistes sont à la fois auteurs et victimes de ce manque de civilité.

A Ouagadougou comme dans les autres villes du Burkina Faso, c’est une pratique qui suscite de plus en plus de réactions souvent violentes. Banal pour certains usagers, ce geste peut être source de tensions entre les différents usagers de la route et les exposer à des risques pour la santé publique dont la grippe, la tuberculose, etc. Face à cette situation, les usagers sont invités à davantage de responsabilité et au respect des règles d’hygiène et de civisme sur la voie publique. A bon entendeur…

Pingdebwoaga Urielle Lauryn KABORE