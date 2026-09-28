Bon nombre de Burkinabè, surtout les hommes, démontent les rétroviseurs de leur moto dès son achat. Ils estiment que ces accessoires sont réservés aux femmes qui accordent de l’importance à l’esthétique. Pourtant, les rétroviseurs permettent au conducteur de surveiller ce qui se passe derrière lui, d’anticiper l’arrivée d’un véhicule, de changer de direction ou d’effectuer un dépassement en toute sécurité. Sans rétroviseurs, la visibilité du conducteur est réduite, ce qui peut mettre sa vie et celle des autres usagers de la route en danger. Les motocyclistes doivent prendre conscience que chaque accessoire de la moto a son utilité. Il convient donc de les utiliser correctement, tout en évitant les préjugés et les interprétations sans fondement.

Wendaabo Cathérine KOURAOGO