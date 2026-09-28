Excellence scolaire à Sassia: Les élèves et enseignants les plus méritants récompensés.

La 1re édition de l’excellence scolaire à Sassia s’est tenue le samedi 26

septembre 2026. Organisée par les ressortissants du village, elle vise à

récompenser les meilleurs élèves et enseignants pour leurs résultats

scolaires et à inciter à la culture de l’excellence à l’école primaire. Les

meilleurs au CEP et des classes intermédiaires ont reçu des kits comprenant

des sacs d’écoliers et autres fournitures scolaires. Les enseignants ont reçu

des cadeaux symboliques.

Les élèves des écoles primaires « A » et « B » de Sassia et les enseignants qui se

sont distingués par leurs résultats scolaires avaient le sourire aux lèvres le samedi

26 septembre 2026. En effet, ce jour, les ressortissants de la localité ont organisé

la 1re édition de l’excellence scolaire pour reconnaître leur mérite. Ainsi, les

meilleurs élèves au Certificat d’études primaires (CEP) 2026 et ceux ayant obtenu

les meilleures moyennes dans les classes intermédiaires, du CP1 au CM1, ont été

récompensés. Les cinq premiers de chaque classe ont reçu chacun des kits

scolaires comprenant des sacs d’écolier, des cahiers et autres fournitures. Le

village de Sassia, dans la commune de Ténado, compte deux écoles, dont une à

trois classes. La maîtresse de la classe du Cours moyen 2e année (CM2) de

l’école « A », normalisée Winessoré Dabiré, a réalisé un taux de succès de 94,44

% au CEP 2026. Elle a reçu du comité d’organisation un complet de pagne tissé.

Les autres enseignants n’ont pas été oubliés. Ceux qui œuvrent quotidiennement

à l’encadrement et à la formation des élèves ont reçu des cadeaux symboliques

en guise de reconnaissance pour leur engagement. Responsables éducatifs,

enseignants, parents d’élèves, ressortissants du village ainsi que de nombreux

élèves étaient rassemblés au centre du village pour la circonstance. Selon le

représentant du comité d’organisation, Gabriel Bassolé, cette première édition

traduit la volonté des ressortissants de Sassia de contribuer, aux côtés des

acteurs de l’éducation, à l’amélioration des résultats scolaires dans le village. «

Les résultats scolaires obtenus cette année sont les fruits des efforts et sacrifices

des acteurs de l’éducation, notamment les enseignants de Sassia. Nous voulons

reconnaître vos mérites », a-t-il fait savoir. Il a ajouté que les filles et fils de Sassia

entendent, à travers cette journée de récompenses, encourager les bénéficiaires à

maintenir leurs efforts et à servir d’exemple à leurs camarades. Empêché,

l’inspecteur chef de la Circonscription d’éducation de base (CEB) de Ténado s’est

fait représenter par l’inspecteur Saïdou Neya. Il a salué l’initiative des

ressortissants de Sassia, soulignant l’importance de la reconnaissance des efforts

des élèves et des enseignants dans la promotion du travail et de la persévérance

à l’école. Pour le parrain, Rigobert Baguira, l’excellence scolaire à Sassia se veut

ainsi un cadre de valorisation des performances scolaires et de mobilisation de

l’ensemble de la communauté autour de l’éducation. Il a salué les organisateurs

pour l’honneur qui lui a été fait. La représentante des enseignants, Winessoré

Dabiré, a exprimé sa reconnaissance aux initiateurs de la cérémonie. Elle a relevé

que ce geste constitue une source de motivation supplémentaire pour les

enseignants et les encourage à poursuivre leurs efforts en faveur de la réussite

des élèves.

Beyon Romain NEBIE

beynebie@gmail.com