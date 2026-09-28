Visite d’État de Xi Jinping aux États-Unis : Un nouveau chapitre dans les relations sino-américaines

La visite d’État effectuée par le président chinois, Xi Jinping, aux États-Unis du 23 au 25 septembre aura permis aux deux grandes puissances économiques d’accorder les violons sur plusieurs points. C’est un nouveau chapitre qui s’ouvre entre la Chine et les États-Unis où la diplomatie de haut niveau joue un rôle déterminant. Les dirigeants chinois et américains sont parvenus à un consensus en huit points et ont décidé d’établir « des relations de stabilité stratégique constructives entre la Chine et les États-Unis fondées sur le respect, l’équité et la réciprocité ».

La coopération économique et commerciale, qui suscite quelquefois des frictions entre les deux pays à cause des tarifs douaniers unilatéralement imposés, bénéficiera toujours de l’attention du mécanisme de consultation économique et commerciale sino-américain. En clair, les deux parties ont décidé de privilégier le dialogue et la consultation à travers des initiatives comme la mise en place et la promotion de mécanismes tels que le Conseil commercial, la conclusion d’un accord de réduction réciproque des droits de douane d’un montant de « 30 milliards de dollars », et la prolongation des résultats des consultations économiques et commerciales de Kuala Lumpur, et ont donné instruction de les mettre en œuvre. Ces engagements sont rassurants non seulement pour les secteurs industriels des deux pays, mais aussi pour l’économie mondiale dont la Chine et les États-Unis sont les principales locomotives. Des relations économiques et commerciales apaisées entre la Chine et les États-Unis pourraient un tant soit peu donner un souffle vivifiant à l’économie mondiale.

Le secteur de l’intelligence artificielle, dont le développement exponentiel suscite une pléthore d’interrogations à travers le monde, a été l’objet d’une attention lors du tête-à-tête entre Xi Jinping et Donald Trump. Cet outil technologique qui a ouvert un autre champ de la concurrence entre les grandes puissances mérite un développement sain et ordonné qui préserve l’avenir de l’humanité. La responsabilité de la Chine et des États-Unis est donc centrale dans la régulation de l’IA. Prenant à cœur les risques d’un développement désordonné de l’IA, les deux dirigeants sont convenus de soutenir l’expertise du mécanisme de dialogue sino-américain sur l’intelligence artificielle, d’échanger leurs points de vue sur ses risques et ses avantages, et de prévenir ensemble toute utilisation abusive ou malveillante de cet outil qui est en train de bouleverser les sociétés. Un dialogue entre les deux parties sur l’IA est prévu pour novembre prochain.

Dans la dynamique de renforcer une meilleure compréhension des relations sino-américaines, il a été convenu entre les deux parties de promouvoir davantage les échanges humains et culturels. Plus les peuples des deux pays se découvrent et dialoguent, plus les passerelles d’une coopération diversifiée se multiplieront. Dans ce volet précis, le président Xi Jinping a déclaré qu’au cours des cinq prochaines années, la Chine invitera 100 000 jeunes Américains à venir en Chine pour des échanges et des études. Il s’agit de faire de la jeunesse le porte-étendard d’une relation sino-américaine des peuples qui interagissent dans un élan de compréhension mutuelle.

Pour ce qui est de la coopération militaire, les deux parties ont affiché une volonté de maintenir un dialogue régulier. Il est prévu que les armées chinoises et américaines puissent signer un protocole d’accord afin de renforcer la communication et la prévention en cas de crise.

En tant qu’acteur majeur en faveur de la paix et de la stabilité mondiale, la Chine a évoqué la situation au Moyen-Orient avec la partie américaine avec des propositions à la clé. Le respect de la souveraineté de chaque pays est un préalable à la recherche de la paix dans cette partie du monde. Tout en apportant son soutien au retour des États-Unis et de l’Iran au protocole d’accord d’Islamabad, le président chinois a appelé au dialogue et a surtout exhorté à privilégier la paix, gage de stabilité et de sécurité pour le Moyen-Orient.

Conscients que les difficultés peuvent toujours survenir dans la coopération bilatérale, les dirigeants chinois et américains ont fait l’option d’une gestion appropriée des divergences et des contradictions. À ce titre, les canaux diplomatiques seront les dispositifs adéquats pour maintenir un dialogue permanent. Gageons que les retombées de cette rencontre de haut niveau entre les dirigeants des deux premières puissances économiques profitent à la stabilité et à la relance de l’économie mondiale.

Synthèse de Nadège YAMEOGO

Source : CGTN Français