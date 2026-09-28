Assemblée générale ordinaire de l’AJSB : la responsabilité et l’unité au cœur des débats

L’Association des journalistes sportifs du Burkina (AJSB) a tenu, le 26 septembre 2026 à Ouagadougou, son Assemblée générale ordinaire (AGO). Au menu, le bilan de l’exercice écoulé, l’autocritique, l’adoption de nouveaux textes et les préparatifs de la 31e Nuit des champions.

La famille de la presse sportive burkinabè a fait bloc, le 26 septembre dernier à Ouagadougou. Réunis en Assemblée générale ordinaire (AGO), les membres de l’AJSB ont revisité une année riche en activités et en défis. Sous la conduite du président Ibrahima Diallo, les travaux ont été placés sous le signe de la responsabilité, de l’unité et de l’autocritique. Dans son discours d’ouverture, le président de l’AJSB a salué la mobilisation des membres, des doyens et des invités, avant de dresser le bilan de l’exercice 2025-2026.

Une année marquée par plusieurs rendez-vous majeurs, notamment la Nuit des champions, la Supercoupe AJSB, le trophée du Joueur AJSB du mois et le lancement du Prix d’excellence AJSB. A ces activités se sont ajoutées la célébration de la Journée internationale de la presse sportive, les actions de solidarité au profit des membres, le renforcement de la présence de l’association sur les scènes nationale et internationale ainsi que la conclusion de nouveaux partenariats. Le bureau exécutif a également joué un rôle de rassemblement et de médiation au sein du mouvement sportif national.

L’AJSB n’a pas seulement regardé dans le rétroviseur. Elle a aussi fait son autocritique. Ibrahima Diallo a invité les participants à faire de cette AGO un « moment de vérité ». Le bureau exécutif a reconnu des insuffisances dans l’anticipation de certaines activités, la mobilisation des ressources financières et l’organisation interne. Pour le nouvel exercice, plusieurs priorités se dégagent à savoir le renforcement de la formation continue, la diversification des partenaires, la modernisation de la communication, l’amélioration de la protection sociale des membres et surtout la concrétisation du projet d’acquisition d’un siège permanent.

La 31e Nuit des champions en ligne de mire

Autres temps forts de l’AGO, les préparatifs de la 31e Nuit des champions, prévue le 23 octobre 2026. Le choix des lauréats a été au cœur des échanges. Pour Ibrahima Diallo, la crédibilité de cette grande soirée repose d’abord sur la rigueur des choix.

« La crédibilité de la Nuit des champions dépend de la crédibilité de nos choix. Nos décisions doivent reposer sur la performance, l’équité, des faits vérifiables et l’indépendance de jugement des journalistes sportifs », a-t-il souligné.

Au cours de l’exercice écoulé, l’AJSB a également attribué sept distinctions du Joueur du mois et lancé son Prix d’excellence. La Supercoupe AJSB, organisée à Bobo-Dioulasso, a constitué un autre temps fort, avec des initiatives citoyennes et culturelles, malgré des intempéries et le retrait d’un sponsor. Sur le volet solidarité, l’association a multiplié les actions, notamment à travers une rupture collective du jeûne, des initiatives en faveur de membres et une action de solidarité à Kaya.

Elle s’est également investie dans la médiation d’un différend judiciaire. A l’international, l’AJSB a participé aux congrès de l’AIPS à Banjul et à Lausanne. Aux FDS et VDP tombés sur le champ d’honneur, aux familles éprouvées ainsi qu’aux journalistes sportifs disparus au cours de l’année, l’AJSB leur a rendu un hommage appuyé. Une manière de rappeler que derrière les résultats et les activités, l’AJSB entend également rester une famille soudée et solidaire.

Ollo Aimé Césaire HIEN