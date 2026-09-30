Boussé : un crocodile capturé après l’attaque d’un enfant

Kantigui a appris qu’un crocodile a été capturé après qu’il s’en soit pris à un enfant dans le village de Toèghin. Selon les sources de Kantigui, les faits se sont déroulés, le samedi 26 septembre 2026, dans la mare du village. Face à cette situation, une équipe de la direction provinciale de l’environnement, des eaux et forêts du Kourwéogo, s’est rendue sur les lieux pour renforcer les éléments du service départemental en charge de l’environnement (…)

Retrouvez On murmure sur https://www.sidwaya.info/numerique/

Kantigui

kantigui2000@gmail.com

(+226) 25 31 22 89