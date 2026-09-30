Nuit de la Révolution progressiste popualire : les commerçants sonnent la mobilisation

La coordination des commerçants des marchés et yaars du Burkina a organisé une conférence de presse, le mardi 29 septembre 2026 à Ouagadougou, au cours de laquelle, ils ont appelé à la mobilisation générale pour la réussite de la Nuit de la Révolution progressiste et populaire.

La coordination des commerçants des marchés et yaars du Burkina, satisfaite des efforts fournis par le président du Faso pour la reconquête du territoire nationale et le développement endogène du Burkina, a décidé de marquer son soutien à la Révolution progressiste et populaire (RPP).

Les responsables de la coordination ont réuni la presse, mardi 29 septembre 2026, à Ouagadougou, pour lancer un appel à la mobilisation.

« J’appelle tous les commerçants à sortir massivement le mercredi 30 septembre 2026, à partir de 15 heures, pour célébrer la commémoration de l’an 4 de la RPP », a déclaré le

président des commerçants de Rood-wooko, El hadj Inoussa Kaboré.

Pour lui, le capitaine Ibrahim Traoré a sacrifié sa jeunesse pour la souveraineté de la nation, et par conséquent, il mérite le soutien de tous. « Tout bouge dans le bon sens au Burkina Faso. Nous assistons tous les jours à des inaugurations d’usines de transformation dans le sens de développement endogène de notre cher pays », a-t-il poursuivi. Pour El hadj Inoussa Kaboré, la prise du pouvoir par le MPSR 2, le 30 septembre 2022, a sauvé le Burkina, en témoigne les acquis engrangés depuis cette date.

« Avec l’arrivée de Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, notre armée nationale a pu se positionner parmi les armées les mieux organisées au monde », a-t-il expliqué.

Le président des commerçants de Rood-wooko a exhorté ses camarades à la vigilance et à l’union.

Mariama Claire MANDOMBA LOMPO

Issouf SANKARA

(Stagiaire)