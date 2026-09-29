Lutte contre le trafic de stupéfiants : La Police Nationale saisit près de 86 kilogrammes de cannabis à Ouagadougou 

L’Unité Anti-Drogue de la Direction de la Police Judiciaire (DPJ) a, dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, mis un terme aux activités illicites d’un réseau de trafic et de vente de cannabis à Ouagadougou.

En effet, dans un contexte marqué par l’insécurité et la prolifération des stupéfiants sur l’ensemble du territoire national, elle a intensifié ses actions de lutte contre le trafic et la consommation de drogues dans la ville de Ouagadougou. Ce qui a conduit au démantèlement de ce réseau bien structuré dont les membres s’adonnaient au trafic, à la vente et à la consommation de stupéfiants, de boissons frelatées, de cigarettes de contrebande et de produits psychotropes.

Relativement au mode opératoire du groupe, ses membres, qui sont impliqués à divers degrés, effectuaient leur approvisionnement depuis un pays voisin. La marchandise était ensuite acheminée vers Ouagadougou par l’intermédiaire de véhicules de transport en commun ou de véhicules personnels. Une fois à Ouagadougou, elle était stockée avant d’être vendue ou redistribuée à la clientèle. Il est à noter qu’une partie était destinée à des revendeurs et grossistes opérant sur différents sites d’orpaillage à l’intérieur du pays, notamment Boromo et Poura dans la province des Balé, Zanténé dans la province du Sanguié, Sabcé dans la province du Bam, et Mogré et Bittou dans la province du Boulgou.

Grâce à la collaboration des populations, les enquêteurs ont, au moment de l’interpellation des membres du réseau, saisi plusieurs objets dont 86 kg de cannabis, des motos, des boissons alcoolisées frelatées, des paquets de cigarettes de contrebande, des plaquettes de produits psychotropes et du numéraire.

La Police Nationale remercie encore une fois les citoyens grâce à qui ce résultat a été atteint. Elle invite par ailleurs l’ensemble des populations, particulièrement les parents d’élèves et les responsables des établissements scolaires, à plus de vigilance et à dénoncer tout cas suspect afin de contribuer à préserver l’avenir des plus jeunes. En rappel, les numéros verts que sont les 17, 16 et 1010 sont toujours disponibles et joignables à chaque fois que le besoin se fera sentir.