République populaire de Chine : La protection de l’environnement, une priorité de développement national

Les montagnes verdoyantes et les eaux limpides sont un trésor inestimable. Cette citation du président chinois Xi Jinping témoigne de l’intérêt accordé par les autorités chinoises à la protection de l’environnement. En effet, la protection de l’environnement est devenue une priorité de développement national en Chine.

Le développement de la Chine dans les années 1980 et 1990 avait entrainé une détérioration de l’environnement. La dégradation de l’environnement était d’ailleurs un phénomène courant dans les années 1980 et 1990. Elle était même considérée comme le prix à payer pour le développement et la modernisation. Le modèle de développement de presque tous les pays d’Asie était d’abord le développement et ensuite le nettoyage. Des pays comme le Japon et la Corée du Sud étaient aussi concernés par le même phénomène.

Mais dès le XXIe siècle, la Chine a accordé de l’importance à la protection de l’environnement. Le Gouvernement chinois a mis davantage l’accent sur le développement vert et a pris une série de mesures pour promouvoir le développement de l’économie verte.

La Chine s’est d’abord dotée d’un Plan national de reforestation 2011–2020. Elle a également procédé à la protection des zones touchées par la désertification, à la gestion et transformation de ces domaines, au développement des activités liées au sable, ainsi qu’au renforcement des capacités, la promotion des nouvelles technologies et le renforcement du suivi. Aujourd’hui, le résultat est remarquable.

Après 30 ans de transformation,1/3 du désert de Kubu (plus de 145 hectares), est devenu oasis.

La forêt de Saihanba dans le Hebei qui était autrefois un désert est aujourd’hui la plus grande forêt artificielle du monde. À partir de 1962, pour protéger Pékin des tempêtes du sable, cette forêt artificielle a été construite au nord de la capitale. Le couvert forestier est passé de 12% à plus de 80% en 2016.

Huzhou, le sanctuaire du bambou

La transformation du plateau de Loess constitue également un grand exemple en matière de protection de l’environnement en Chine. Depuis plus de 30 ans, le plateau de Loess a été reboisé, de sorte que l’érosion a été atténuée et l’eau devient plus claire et moins jaune.

Le développement de l’industrie du bambou a également constitué une mesure mise en œuvre par la Chine pour protéger son environnement. Lorsqu’on parle de bambou, c’est la ville de Huzhou qui nous vient immédiatement en tête. Située dans la province du Zhejiang, cette ville est réputée pour son industrie du bambou. Huzhou est une ville verte avec plus de 71% de couverture forestière, en particulier des forêts de bambous. Au fil des ans, les habitants ont fait de la culture du bambou leur principale ressource et ont construit plus de 6000 hectares de forêts de bambous. Il y a plus de 2000 entreprises spécialisées dans la production de matériaux, de meubles, de fibres de bambou, de nourriture de pousses de bambou, etc. Ils peuvent fabriquer plus de 3000 produits qu’ils exportent dans plus de 30 pays à travers le monde.

L’industrie du bambou a bénéficié du soutien des politiques publiques à travers la création de coopératives qui favorise le développement intensif du bambou ainsi que la promotion des activités liées aux forêts de bambous, telle la culture de champignons dans les forêts de bambous, et l’élevage de poulets, etc.

Dans sa politique de développement vert, la Chine a également procédé à la création de parcs nationaux pour protéger les espèces naturelles.

Des espaces verts dans les mégapoles

Elle a créé d’abord cinq parcs nationaux naturels avec un objectif précis, celui de protéger les espèces naturelles. Le parc naturel national dans le Nord-Est est spécialisé dans la protection de tigres et de léopards. Dans le Sud, l’île de Hainan est une forêt tropicale pluviale. Au centre de la Chine, il y a le parc pour la protection de pandas. A la source des trois grands fleuves, il y a la zone de protection des animaux sauvages et à la montagne Wuyi, il y a la zone de protection des espèces végétaux

L’une des mesures également mise en œuvre par la Chine est la construction d’espaces verts dans les mégalopoles. Les espaces verts urbains ont été multipliés par cinq, avec plus de 406 espaces verts publics à Shanghai depuis 2010. Et cela se poursuivra, car la Chine construira plus de 1 000 grands espaces verts au niveau national dans le cadre du 14e plan quinquennal.

Dans la dynamique de protection de son environnement, la Chine a également opté pour des vélos et d’autres moyens de transports partagés. Elle a également développé une industrie automobile de nouvelle énergie. Le pays s’est par ailleurs fermement engagé à réduire ses émissions de carbone, avec un objectif d’atteindre le pic d’émissions de carbone en 2030 et la neutralité carbone en 2060.

La Chine a développé fortement le secteur des énergies renouvelables en produisant des équipements et des installations photovoltaïques, en produisant des équipements éoliens et en testant plusieurs canaux pour les centrales nucléaires 4g. La capacité de production d’énergie renouvelable est en train d’augmenter si rapidement ces dernières années que la Chine pourrait atteindre son objectif cinq ans plus tôt que prévu.

Le moins qu’on puisse dire est que la Chine constitue un véritable exemple en matière de développement vert. Comme l’a dit le président Xi Jinping, « un environnement écologique sain est le fondement essentiel pour le développement durable de l’humanité et de la société ».

Nadège YAMEOGO