Clôture de l’immersion patriotique obligatoire 2026 :le patriotisme et la solidarité, boussole des appelés du Nahouri

Le haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, a présidé la cérémonie de clôture des activités de la deuxième édition de l’immersion patriotique obligatoire dans la province du Nahouri, jeudi 27 août 2026 à Pô.

Cela fait un mois que 707 nouveaux bacheliers de la province du Nahouri sont en Immersion patriotique obligatoire (IPO) au sein de lycée provincial de Pô. La formation a pris fin par une cérémonie rythmée de discours, prestations de danse du pays Kasséna et défilé des appelés dans une ambiance conviviale, jeudi 27 août 2026, à la Place Nemaro de Pô. Elle a été présidée par le haut-commissaire de la province du Nahouri, par ailleurs, président de la cellule de l’IPO, Sié Aristide Mohamed Kam. Pour le représentant des appelés de l’IPO, Marius Lougoulana Naguiabou, le Burkina Faso se trouve, à l’heure actuelle, dans une situation de crise sécuritaire, où chaque citoyen doit oeuvrer pour ramener la paix et en faveur de vivre-ensemble.

Ainsi, pour lui, les valeurs de patriotisme, de solidarité et d’abnégation enseignées à la présente immersion doivent aider chaque appelé à apporter sa contribution, pour répondre aux besoins de paix et de sécurité. « Nous, appelés de l’immersion patriotique obligatoire de la promotion 2026, reconnaissons la nécessité de reconstruire un environnement social paisible, à travers une charte », a-t-il poursuivi. Marius Lougoulana Naguiabou a expliqué que la charte des appelés s’appuie sur le principe que la diversité est un bien commun et non une source de division. « Nous sommes convaincus également que la cohésion sociale n’est pas un acquis, mais un effort continu qui repose sur l’engagement de chacun », a-t-il soutenu.

Le président de la cellule de l’IPO de la province du Nahouri a déclaré que l’immersion patriotique obligatoire s’achève aujourd’hui. Mais c’est maintenant que la véritable mission commence. « Votre formation se poursuit dans vos quartiers, villages, familles et chacun de vos actes quotidiens. Soyez les ambassadeurs de la discipline, de l’intégrité et du travail bien fait. Portez haut et fiers le flambeau de la Révolution populaire progressiste », les a-t-il exhortés.

Sié Aristide Mohamed Kam a également indiqué que la session 2026 dans le Nahouri aura été un moment privilégié de transmission de valeurs et de consolidation de l’esprit patriotique. Il a réitéré ses félicitations aux appelés, aux encadreurs. Le président de la cellule de l’IPO à Po a remercié les forces vives et les partenaires qui ont contribué à la réussite de cette édition. La clôture de l’IPO 2026 dans le Nazinon s’est déroulée sous le regard du ministre de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales, Jacques Sosthène Dingara.

Selon lui, l’ambition du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, est de faire en sorte que le Burkina ait une jeunesse qui va constituer le fer de lance de la refondation de notre Nation. « Refonder notre Nation en donnant à cette jeunesse les valeurs qui sont les nôtres, les valeurs du civisme, du patriotisme, comme pour dire qu’une tête pleine avec un cœur vide ne peut servir un pays. Pour être utile à notre Nation, nous devons avoir une tête pleine avec un cœur de patriote », a-t-il renchéri.

Evariste YODA