La version azerbaïdjanaise de « Le gardien du patrimoine » diffusée sur la télévision nationale azerbaïdjanaise

Par
BH SIDWAYA
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La cérémonie de lancement et de projection du premier documentaire en azerbaïdjanais « Le gardien du patrimoine », doublé par China Media Group (CMG), a eu lieu le 14 août à Bakou. La chaîne culturelle de la Société nationale de télédiffusion et de radiodiffusion d’Azerbaïdjan et la chaîne de télévision azerbaïdjanaise ARB 24 ont diffusé le documentaire. Ce documentaire met en lumière l’engagement du président chinois Xi Jinping en faveur de la préservation du patrimoine culturel chinois et de la transmission de son héritage.

Synthèse de Nadège YAMEOGO

(Photo : CMG)

 

 

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