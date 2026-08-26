Prix des produits de grande consommation : contrôle inopiné dans les commerces de Banfora

La Direction régionale de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat des Tannounyan, à travers son service de contrôle des prix, a effectué une sortie dans la ville de Banfora, le lundi 24 août 2026. Cette sortie inopinée a permis à l’équipe de sillonner plus d’une dizaine de commerces et de boutiques pour s’assurer de la conformité des prix des produits de grande consommation.

La croisade du ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat contre la flambée des prix des produits de grande consommation s’étend jusque dans les régions. C’est dans ce cadre que le service de contrôle des prix de la Direction régionale en charge du Commerce des Tannounyan, conduit par le Directeur régional (DR) Kobié Nébié, a effectué une sortie inopinée dans la ville de Banfora dans la matinée du lundi 24 août 2026. La première boutique visitée est spécialisée dans le gros de produits divers.

Sur place, les étagères et les stocks sont passés au peigne fin par l’équipe de contrôle. Les dates de péremption des différents produits sont vérifiées, la quantité des stocks et les prix de vente le sont également. Dans ce commerce, une irrégularité majeure n’a pas été constatée. Un stock de produits anti-moustiques (Moustico) a été aperçu, mais le commerçant avoue l’avoir déjà déclassé des stocks en vente. Néanmoins, l’équipe emportera ces produits périmés avec elle pour destruction.

Avant de quitter la boutique, une fiche dûment remplie est remise au commerçant, lui ordonnant de passer le lendemain à la direction régionale muni de certains documents tels que le registre de commerce, la carte professionnelle de commerçant, le numéro IFU, le barème des prix et les conditions de vente. Un peu plus loin, un autre commerce est visité. Le même rituel est respecté par les agents contrôleurs dans une autre boutique de vente de produits phytosanitaires.

Le propriétaire dit faire du gros et du détail. Chose que dénonce d’entrée le chef du service de contrôle des prix à la direction régionale, Issouf Séré, à la tâche. « Ce n’est pas normal d’être grossiste et détaillant à la fois », fait-il remarquer avant de poursuivre son contrôle. Une fiche est également remise à ce commerçant. Comme ces deux boutiques, ce sont plus d’une dizaine de commerces qui ont reçu ce jour la visite inopinée du service de contrôle.

Contenir la hausse des prix

Elles sont spécialisées entre autres dans la vente de produits divers, de produits phytosanitaires et de motos. Pour le directeur régional Kobié Nébié, l’objectif de la sortie du jour est de veiller à contenir la hausse des prix des produits de grande consommation et aussi de voir si les commerçants se conforment à la réglementation. « Nous n’avons pas de problème avec les commerçants, mais avec ceux dont les pratiques ou les prix ne sont pas conformes à la réglementation », prévient-il.

Et d’insister qu’en plus des amendes qui leur seront infligées, les commerçants qui pensent s’enrichir sur le dos du consommateur seront également interpellés pour des travaux d’intérêt général. Le constat qui se dégage de cette opération, à écouter camarade Nébié, est mitigé.

Chez certains commerçants, dit-il, une hausse des prix est constatée, tandis que chez d’autres, ils sont acceptables. Il y a aussi des questions de salubrité des produits dans les lieux de stockage. « Les questions d’hygiène sont assez déplorables dans certaines surfaces », confie le directeur régional. Sur ce point, les acteurs ont été fortement interpellés à prendre les mesures nécessaires pour mettre leur surface en règle, foi de Kobié Nébié. Le DR explique par ailleurs que les fiches remises aux commerçants contrôlés leur demandent expressément de fournir au service de contrôle des documents.

Ce qui permettra audit service d’apprécier véritablement les prix qui sont pratiqués sur le terrain. C’était l’occasion pour le DR d’inviter les consommateurs à avoir la culture de dénonciation. « Nous ne pouvons pas être partout et en tout temps. Si le consommateur fait face à des prix qu’il juge illicites, peu importe l’heure et le jour, qu’il nous interpelle et nous agirons », déclare-t-il. Qu’à cela ne tienne, le DR rassure que le contrôle des prix sera maintenu et élargi sur tout le territoire régional.

Alpha Sékou BARRY

alphasekoubarry@gmail.com