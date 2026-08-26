Contrôle des prix et de la répression des fraudes : des commerces scellés à Gaoua

La Direction Régionale de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat du Djôrô à travers sa Brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes (BMCRF) a effectué, lundi 24 août 2026, une opération de contrôle inopiné dans plusieurs boutiques et dépôts de gaz à Gaoua. Défaut d’affichage des prix, vente de produits interdits d’importation et présence de produits non conformes ont été relevés. Certaines boutiques

ont été scellées.

Plusieurs boutiques et dépôts de gaz à Gaoua ont été contrôlés par la Direction Régionale de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat du Djôrô à travers sa Brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes (BMCRF). L’opération, menée lundi 24 août 2026, avait pour objectif de vérifier le respect de la réglementation commerciale dans les points de vente. Les agents ont notamment vérifié l’affichage des prix des produits de grande consommation et le respect des dispositions relatives à l’importation de certaines marchandises.

Dans plusieurs boutiques, les prix de certains produits, dont le sucre et le savon, n’étaient pas affichés. Selon le directeur régional en charge du commerce du Djôrô, Souleymane Yoada, l’absence d’affichage des prix peut favoriser la pratique de prix différents et ne permet pas au consommateur de connaître, avant l’achat, le prix auquel le produit est effectivement vendu. Le contrôle a également porté sur les produits dont l’importation est interdite au Burkina Faso.

De la farine et du blé destinés à la fabrication du pain ont notamment été retrouvés dans certains commerces. « Nous avons constaté qu’il y a de la vente de produits interdits d’importation au Burkina Faso. Particulièrement, nous avons vu sur le terrain de la farine du blé qui sert à la fabrication du pain », a précisé Souleymane Yoada. Interrogés sur la présence de ces produits, certains commerçants ont déclaré ne pas être informés de leur interdiction d’importation.

« Effectivement, je suis contente que vous soyez venus pour constater. Sinon, généralement, moi, c’est pour le riz que j’ai su, mais la farine, je ne savais pas », a déclaré la commerçante, Rakioutou Ouédraogo. Les agents ont également relevé l’absence de date sur certains produits, notamment des huiles. Dans certains cas, ces irrégularités ont conduit à la fermeture des boutiques concernées. A l’issue des contrôles, plusieurs commerces ont été scellés. Les responsables des boutiques concernées ont par ailleurs reçu des convocations pour venir répondre aux faits relevés par les agents.

« Dans l’immédiat, ce qui a été fait, c’est déjà les inviter à venir répondre à travers des convocations qui leur ont été adressées, pour lesquelles ils passeront répondre », a rassuré le directeur régional. Selon lui, le scellement de certains commerces vise également à rappeler aux propriétaires la nécessité de respecter les règles en vigueur. « Il y a eu des magasins qui ont été scellés pour faire passer le message, pour qu’ils sachent qu’en réalité les choses doivent se faire conformément à la réglementation », a-t-il ajouté. Par ailleurs, Souleymane Yoada a invité les commerçants à respecter les règles relatives à l’affichage des prix des produits de grande consommation et à la commercialisation des produits autorisés sur le territoire burkinabè.

Boudayinga J-M THIENON