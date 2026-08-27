Depuis quelques mois, les opérations de contrôle se multiplient dans les commerces aux Burkina. Une dynamique qui s’inscrit dans la volonté des autorités d’assainir le milieu commercial et de mieux protéger les consommateurs.

Sur le terrain, la Brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes (BMCRF), appuyée notamment par l’Agence burkinabè de normalisation, de la métrologie et de la qualité (ABNORM) et la Brigade Laabal, procède à des contrôles dans les boutiques et magasins.

Prix illicites, spéculation, produits périmés, défaut d’affichage des prix ou encore non-respect des dispositions réglementaires, ces manquements entrainent des sanctions, allant jusqu’à la fermeture et la mise sous scellés des commerces concernés. Cette intensification des contrôles devrait interpeller les commerçants sur la nécessité de se conformer aux normes et aux textes qui régissent la vente et le commerce au Burkina Faso. Quant

aux consommateurs, ils doivent rester vigilants sur la qualité et les prix des produits qu’ils achètent.

Samira Alida KAMBOU