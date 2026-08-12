Musique : David le Combattant présente son nouvel album « Dounia ya sougri »

L’artiste chanteur, Harouna David Malgoubri, dit David Le Combattant, a officiellement présenté son nouvel album, intitulé : « Dounia ya sougri », le dimanche 9 août 2026 à l’espace culturel de Koupéla.

La cérémonie de dédicace du nouvel album intitulé : « Dounia ya sougri », de l’artiste chanteur, Harouna David Malgoubri, dit David Le Combattant, a débuté par la présentation de nouveaux morceaux et la diffusion du nouveau. Composé de neuf titres, cet opus a été dévoilé aux hommes et femmes des médias ainsi qu’aux mélomanes, en présence des parents, amis, connaissances et de nombreux fans venus apporter leur soutien à l’artiste, le dimanche 9 août 2026 à l’espace culturel de Koupéla. Après la présentation, l’artiste a ensuite pris possession de la scène pour offrir un véritable show au public.

A travers ses prestations, il a démontré une fois de plus son engagement à contribuer au développement et à la promotion de la culture burkinabè. Pour David Le Combattant, « Dounia ya sougri », qui signifie littéralement « le monde, c’est le pardon », est un album porteur d’un message d’espoir, de pardon et de paix. « A travers cet album, je veux inviter chacun à pardonner et à garder espoir. Malgré les difficultés que traverse notre société, nous devons continuer à croire en un avenir meilleur et travailler pour la paix et la cohésion entre les filles et fils du Burkina Faso », a-t-il expliqué.

L’artiste a également dédié cet opus aux combattants ainsi qu’à tous les révolutionnaires burkinabè. Selon lui, leur engagement et leur sacrifice doivent servir d’exemple à la jeune génération. « Je dédie cet album à tous nos combattants et à tous ceux qui se battent pour le Burkina. Nous devons rester unis et déterminés. Je crois que la paix n’est plus loin. Mais, elle nécessite l’engagement et la solidarité de tous », a-t-il déclaré. Du côté des fans, la satisfaction était également au rendez-vous. Justin Silga, admirateur de l’artiste, n’a pas manqué de saluer cette nouvelle production.

« Je le félicite pour ce nouvel album. Nous avons découvert de belles chansons et un artiste toujours engagé. Je l’encourage à continuer dans cette dynamique et nous, les fans, allons l’accompagner pour que son œuvre puisse aller encore plus loin », a-t-il confié. Ce concert-dédicace a ainsi offert aux mélomanes l’occasion de revivre la performance scénique de David Le Combattant et de découvrir les différentes sonorités de son nouvel album. Entre musique, messages de paix et communion avec le public, l’artiste a voulu faire de cette sortie discographique un moment de partage et de célébration de la culture burkinabè. Disponible désormais sur le marché, « Dounia ya sougri » est vendu sur clé USB au prix de 10 000 F CFA l’unité. Les fans et mélomanes sont donc invités à se procurer l’album afin de soutenir l’artiste et de contribuer à la promotion de la musique burkinabè.

Amedée SILGA