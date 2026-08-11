Le ministre de la Santé au 23e BIR : « Le peuple burkinabè est fier de vous »

En visite à Toma dans le cadre de sa tournée dans la région du Sourou, le ministre de la Santé, Robert Kargougou a rendu une visite de courtoisie au 23e Bataillon d’intervention rapide (BIR 23) basée à Toma.

« Je reviens de Tougan par la route. Il fut des moments où c’était impossible. Grâce à votre engage-ment, il est possible d’aller et revenir par la route de façon sereine », a-t-il lancé à l’endroit des combattants du 23e Bataillon d’intervention rapide (BIR 23) basé à Toma. Pour lui, la situation s’est améliorée parce que les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) ont décidé de se battre contre le terrorisme. Au nom du président du Faso, a-t-il dit, « je suis là pour vous traduire toutes ses admirations, la gratitude du peuple burkinabè, les félicitations du gouvernement ». Il a indiqué que c’est grâce aux FDS et VDP que des vaccins, les personnels de santé parviennent à arriver à leurs postes.

« Le gouvernement est fier de vous. Le peuple burkinabè est fier de vous. Il faut maintenir la détermination pour qu’ensemble, nous gagnions cette guerre », a affirmé le ministre.

Adama SEDGO