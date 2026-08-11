Koudougou: une centrale thermique de 25 MW pour renforcer la souveraineté énergétique

Le ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières, a inauguré, le lundi 10 août 2026 à Koudougou, une nouvelle centrale thermique de 25 MW.

La Cité du Cavalier rouge est dans la dynamique de la souveraineté énergétique conformément aux prescriptions de la Révolution progressiste populaire (RPP), à travers l’inauguration d’une centrale thermique de 25 MW, composée de 28 groupes électrogènes. La mise en production des ‘’machines’’ a été lancée le lundi 10 août 2026, par le ministre en charge de l’Energie, Yacouba Zabré Gouba. Le Président de la délégation spéciale (PDS) de Koudougou, Amédée Paré, a précisé que la disponibilité d’une énergie suffisante, fiable et accessible, apparait comme une condition indispensable pour accompagner l’urbanisation et soutenir surtout la création d’emplois.

« L’accroissement de l’offre énergétique doit être envisagé comme un investissement stratégique pour répondre aux besoins actuels et anticiper ceux des générations futures »,

a-t-il signifié. La construction de cette centrale, en plus de renforcer la capacité nationale de production d’énergie électrique, comme l’a indiqué le ministre Gouba, entre dans le cadre de l’autonomisation stratégique des régions en dehors de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, conformément à la vision portée par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

« La présente mise en production est la preuve concrète que nous pouvons réaliser de grands projets structurants dans le secteur énergétique par nos propres forces, notamment au niveau du maillon production qui peut s’autofinancer », a-t-il souligné. Il a fait savoir qu’en plus d’augmenter la capacité de production nationale, de réduire les interruptions de fourniture et d’apporter un confort accru à des milliers de foyers, chaque kilowattheure qui sera injecté dans le réseau électrique par cette nouvelle centrale électrique, constituera la contrepartie d’un effort collectif pour bâtir un Burkina Faso debout, résilient et souverain sur le plan énergétique.

Un catalyseur de développement

Pour l’administrateur général de l’entreprise BUTEC, Sleiman Abi Ghanem, cette infrastructure célèbre une vision, une capacité nouvelle du pays des Hommes intègres, à produire son énergie et renforcer son autonomie. « Le choix de Koudougou n’est pas anodin. C’est une ville d’entrepreneurs dont le potentiel industriel, agricole, commercial et humain, mérite d’être valorisé », s’est-il convaincu.

D’un coût d’environ 15,4 milliards F CFA, cette centrale, de l’avis de l’administrateur général, doit devenir un catalyseur de développement et son souhait est qu’elle accompagne d’une part, l’implantation de nouvelles activités, permette aux entreprises existantes de se développer. D’autre part, qu’elle favorise la création d’emplois et contribue à l’essor de nouvelles chaines de valeurs et participe à l’amélioration du bien-être des populations. Le ministre en charge de l’Energie, Yacouba Zabré Gouba, a indiqué que la RPP s’attèlera à l’implantation de centrales électriques dans chaque région afin de garantir une meilleure répartition des capacités de production, de réduire les pertes liées au transport de l’électricité et de renforcer la résilience énergétique du Burkina Faso.

« Le Burkina est en train de construire, avec méthode et conviction, les fondations d’une autonomie énergétique durable capable de soutenir l’industrialisation de notre pays », a-t-il expliqué. A l’entendre, Koudougou relevait uniquement de Ouagadougou et il était nécessaire de démultiplier les centrales pour avoir en même temps, des possibilités pour le démarrage des moteurs sur place et d’injecter de l’énergie sur le réseau national interconnecté. « Koudougou ne va pas consommer l’entièreté des 25 MW. Il va prendre 10 à 13 MW et le reste sera injecté dans le réseau pour alimenter les autres régions. Cette dynamique va demeurer, car il faut que nous fassions en sorte que le pays puisse avoir cette souveraineté énergétique », a-t-il clarifié.

Afsétou SAWADOGO