Burkina : le ministère en charge de la Culture met en demeure l’artiste Kosa Pic

Le ministère en charge de la Culture a sommé, le 6 août 2026, a-t-on appris de l’AIB, l’artiste Kosa Pic de retirer immédiatement de toutes les plateformes les publications liées à sa récente création artistique, jugées contraires aux bonnes mœurs. À défaut, Issaka Ouédraogo, de son nom à l’état civil, informe l’AIB, s’expose à une interdiction d’exercer son métier d’artiste, en plus d’éventuelles poursuites prévues par la loi. Révélé au grand public en 2023, Kosa Pic est connu pour ses œuvres aux paroles crues centrées sur la sexualité.

En septembre 2024, en rappel, le Conseil supérieur de la communication (CSC) avait déjà appelé les médias et les citoyens à ne pas relayer son clip « Zaaka », estimé à caractère érotique voire pornographique. Aussi, en juillet 2025, l’artiste avait été condamné à six mois de prison avec sursis et à une amende de 250 000 FCFA, également avec sursis, pour la diffusion de ce clip.

#sidwaya.info

Source : AIB