Centre d’accueil des migrants de Bassinko : les procédures opérationnelles standardisées de mise en service en cours de validation

Le ministère des Affaires étrangères à travers la Direction générale des Burkinabè de l’extérieur tient depuis ce mercredi 5 août 2026 à Koudougou, un séminaire pour examiner et valider les procédures opérationnelles standardisées du centre de Bassinko pour l’accueil et le transit des migrants organisé en partenariat avec les ONG Croix-Rouge et We World ainsi que l’Union européenne.

Les procédures opérationnelles standardisées dont il est question sont en réalité un manuel de mise en service du centre de Bassinko pour l’accueil et le transit des Migrants au Burkina Faso qui accueille chaque année des milliers de migrants burkinabè et étrangers. Elles définissent en clair les mécanismes de coordination, de gestion et de suivi des migrants burkinabè de retour au pays ou ceux en transit sur le territoire burkinabè, tout en définissant les responsabilités des acteurs impliqués.

Le séminaire de Koudougou a pour vocation d’étudier le projet en vue de mieux structurer la mise en service de centre d’accueil de Bassinko, à partir des procédures d’accueil, en passant par l’assistance, l’orientation et la sécurité. Il est question ici, de recueillir les contributions des participants issus des départements ministériels et des ONG impliquées dans la question migratoire, dans l’optique de disposer à terme, d’un document pratique et adapté aux réalités du terrain. En président l’ouverture des travaux, le camarade secrétaire général du ministère des Affaires étrangères a indiqué que le document qui sera validé au terme des trois jours d’échanges devra permettre d’organiser la prise en charge des milliers de migrants burkinabè ou en transit au Burkina.

« Il s’agira de construire un instrument réellement utilisable, compris par tous, applicable sur le terrain et capable de résister à l’épreuve des situations concrètes », a indiqué l’ambassadeur Hermann Yirigouin Toé. Le camarade secrétaire général a invité les participants à mettre l’accent sur la réalité du terrain, de tenir compte des capacités et des ressources de l’Etat burkinabè, et surtout d’avoir à l’esprit l’exigence de clarté en définissant clairement le rôle de chacun, sans oublier l’exigence d’efficacité qui traduit chaque acte en résultats vérifiables au bénéfice des migrants.

Réceptionné en 2023, le centre de Bassinko pour l’accueil et le transit des migrants est un complexe immobilier d’une capacité d’hébergement de quatre-vingt lits, doté de bureau, d’une cuisine, d’un plateau sportif, d’aires de jeux pour les enfants. Il est le fruit de la coopération entre le gouvernement burkinabè, l’Organisation pour les migrations (OIM) et l’Union européenne.

DRCRP/MAE