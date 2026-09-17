Nuit de la Révolution : les grandes lignes de l’évènement dévoilées

Le comité d’organisation de la « Nuit de la Révolution » qui se tient dans le cadre de l’an 4 de la Révolution progressiste populaire (RPP) a animé une conférence de presse, jeudi 17 septembre 2026, à Ouagadougou pour présenter le déroulement de cet évènement.

Le mois anniversaire de l’avènement du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir sera célébré en apothéose le 30 septembre 2026, à travers une nuit dénommée la

« Nuit de la Révolution ». L’information a été donnée par le comité d’organisation, au cours d’une conférence de presse qu’il a animée, dans l’après-midi du jeudi 18 septembre.

Avec pour slogan « Le peuple veille sur sa Révolution », cet événement, selon

Sougrinoma Ibrahim Guigma, président du comité d’organisation, vient couronner un mois de septembre 2026 entièrement consacré à la célébration du quatrième anniversaire de l’accession au pouvoir du Président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré.

La Nuit de la Révolution, a-t-il laissé entendre, s’articulera autour de trois piliers fondamentaux, à savoir le caractère profondément populaire de l’événement, la célébration vibrante des acquis de la Révolution, l’engagement et la réaffirmation de la vision de la Révolution populaire progressiste.

« Cette Nuit se veut un moment de réaffirmation de notre souveraineté, de ferveur révolutionnaire et de communion populaire. Elle se veut également une tribune pour rendre compte, de manière transparente et inclusive, à notre peuple des réalisations accomplies en son nom et à son profit », a-t-il déclaré. Sougrinoma

Ibrahim Guigma a fait savoir que cette célébration va se tenir de 18h à 2h du matin.

Faire de la Nuit un symbole d’un Burkina débout

Selon le comité d’organisation, la nuit du 30 septembre sera « un puissant miroir » de la société patriotique burkinabè. A cet effet, a relevé Sougrinoma Ibrahim Guigma, des fenêtres thématiques et des projections concrètes mettront en lumière les avancées majeures, les acquis tangibles engrangés sous le leadership du Président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré, dans tous les domaines.

Et d’ajouter que la Nuit du révolutionnaire sera un temps plein d’exaltation patriotique et un grand moment de réengagement citoyen conformément aux idéaux de la RPP. « Ce sera également le lieu de renouveler notre union sacrée et notre soutien indéfectible à nos vaillantes forces de défense et de sécurité, ainsi qu’aux volontaires pour la défense de la

patrie », a-t-il relevé.

Au cours de cette Nuit festive, ont souligné les animateurs du point

de presse, des artistes nationaux et internationaux, musiciens, conteurs, humoristes, danseurs, acteurs des arts dramatiques et plastiques seront sur scène pour chanter la patrie, la résistance et l’Afrique digne.

Au regard de la solennité de l’évènement, la Nuit de la Révolution sera vécue simultanément dans les différents chefs-lieux de région, dans les ambassades et représentations et missions diplomatiques. « Elle offrira un espace de rassemblement, d’information, de célébration de la fierté nationale et de projection collective autour des acquis enregistrés, des ambitions portées par notre peuple depuis le

30 septembre 2022 », a insisté Sougrinoma Ibrahim Guigma.

Pour relever le défi de la réussite, le comité d’organisation a invité l’ensemble des populations de Ouagadougou, des régions, de la diaspora, les amis du Burkina Faso, ceux qui soutiennent la dynamique actuelle dans Burkina Faso, impulsée par le

Président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré, à se mobiliser.

Soumaïla BONKOUNGOU

Zourkanaï SANOGO

(Stagiaire)