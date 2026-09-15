Lutte contre la contrebande : la CNLF présente une saisie de plus de 86 millions F CFA

La Coordination nationale de lutte contre la fraude (CNLF) a tenu une conférence de presse, le mardi 15 septembre 2026, à Ouagadougou, au cours de laquelle elle a présenté une saisie de marchandise frauduleuse de plus de 86 millions F CFA.

Dans le cadre de ses opérations de sécurisation et d’assainissement économique, la Coordination nationale de lutte contre la fraude (CNLF) poursuit sa traque des fraudeurs. Elle a présenté, mardi 15 septembre 2026 à Ouagadougou, diverses marchandises de contrebande, d’une valeur totale de 86,43 millions F CFA, saisies par ses équipes en l’espace d’un mois.

Selon le coordonnateur national de la lutte contre la fraude,

Mohamadi Compaoré, parmi les produits saisis figurent une quantité importante de boissons, notamment de la bière des marques Faxe et Codys, le vin château de France. Il y a également du sucre, des cigarettes non homologuées, ainsi que des produits pour chicha.

Le coordonnateur national de la lutte contre la fraude a indiqué que le 5 septembre 2026, les contrôleurs ont intercepté, à côté du marché Sankariaré, 2 046 bâtons d’explosifs et 32 rouleaux de cordons détonants.

« D’une valeur de 10,6 millions F CFA, ces marchandises étaient dissimulées dans les sacs d’engrais entreposés dans un magasin », a-t-il étayé.

Mohamadi Compaoré a informé que dans la nuit du 24 au 25 août dernier, entre Tenkodogo et Koupèla, ce sont 1000 cartons de boissons faxe contenus dans deux minicars d’une valeur de 19, 2 millions F CFA qui ont été extirpés des réseaux clandestins. Il a poursuivi que le 28 août 2026, la détermination de ses équipes de contrôle a permis d’intercepter à Samandin 7 cartons de cigarettes et 51 cartons de produits pour chicha camouflés dans des marchandises transportées par un camion, évalués à 13,7 millions F CFA.

Pour le coordonnateur national de la lutte contre la fraude, ces marchandises, entrées sur le territoire sans déclaration douanière ni paiement des taxes réglementaires, représentent une menace directe pour le tissu économique du Burkina.

« Ces pratiques illégales créent une concurrence déloyale majeure, car les entreprises opérant dans la légalité, qui s’acquittent régulièrement de leurs impôts, des droits de douane et contributions au fonds de soutien patriotique se trouvent pénalisées, par

l’inondation du marché par des produits frauduleux vendus à prix cassés », a-t-il renchéri.

Mohamadi Compaoré a martelé que la lutte contre la fraude n’est pas une simple opération administrative ou policière, mais une bataille sacrée pour la protection de la souveraineté nationale et la sauvegarde du tissu économique. Il a conclu que face au trafic illicite de tout genre, la CNLF reste debout et les trafiquants n’auront point de répit.

Mahamadi SEBOGO

Wend-tinbnoma Christelle KALKOUMDO

(Stagiaire)