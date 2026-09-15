Le Ministre Secrétaire général de la Présidence du Faso, Pr Zakaria SORÉ, Coordonnateur national de l’Initiative présidentielle pour une Éducation de Qualité pour tous (IPEQ), a donné, ce mardi 5 septembre 2026, à Ouagadougou, le coup d’envoi officiel des épreuves du concours de détection des talents scientifiques féminins, dénommé « HAKILI Mousso ». Il était accompagné à l’occasion de la Ministre Conseillère spéciale du Président du Faso, chargée du développement technologique, Dr Floriane OUÉDRAOGO/ZONGO.

Après une semaine d’immersion et de préparation en internat au Lycée scientifique national de Ouagadougou, les 84 candidates sélectionnées à l’échelle nationale ont entamé les épreuves écrites. Titulaires d’un baccalauréat scientifique de la session 2026, ces jeunes filles se mesurent entre elles à travers différentes épreuves et sous-matières en mathématiques, physique et chimie.

Valoriser l’excellence et briser les préjugés

« HAKILI Mousso est une vision et une inspiration du Chef de l’État, le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ. Après avoir analysé les résultats du Baccalauréat, il est apparu nécessaire de mettre en lumière les filles qui excellent dans les disciplines scientifiques », a souligné le Coordonnateur national de l’IPEQ à l’issue du lancement. Selon le Pr Zakaria SORÉ, cette compétition offre aux lauréates du baccalauréat un cadre sain d’émulation et d’expression. L’objectif est de susciter en elles des vocations vers les filières techniques et scientifiques au niveau universitaire, tout en déconstruisant le préjugé social qui réserve traditionnellement ces domaines aux hommes.

Des bourses et un accompagnement complet

Pour la Ministre Conseillère spéciale, Dr Floriane OUÉDRAOGO/ZONGO, cette initiative vise avant tout à créer un véritable engouement pour les sciences et à inspirer ces jeunes filles en leur présentant des figures de référence et des mentors.

Elle a par ailleurs précisé que la reconnaissance dépassera le cadre de la compétition. Au-delà des distinctions attribuées aux meilleures, l’ensemble des 84 finalistes bénéficiera d’un accompagnement global comprenant une bourse nationale d’études, le libre choix de la filière et de l’établissement d’enseignement supérieur, un accès garanti à la cité et au restaurant universitaires et une couverture maladie tout au long de leur cursus académique.

Sereine et motivée, Emma Samira BAMBIO, candidate venue de Banfora, a confié aborder les épreuves avec confiance. Elle a exprimé sa gratitude envers le Président du Faso pour cette opportunité offerte aux jeunes filles de faire valoir leurs connaissances.

Au terme des épreuves, les cinq meilleures candidates de chaque discipline (mathématiques, physique et chimie) seront récompensées, soit 15 lauréates, tout comme les enseignants ayant formé les lauréates classées premières de chaque matière, soit 3 enseignants à primer.

Direction de la communication de la Présidence du Faso