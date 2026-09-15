Clôture du lycée Ouezzin Coulibaly : le ministre Moumouni Zoungrana constate l’état d’avancement des travaux

Le ministre de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique, Moumouni Zoungrana, a effectué, dans l’après-midi du vendredi 11 septembre 2026, une visite du chantier de construction du mur de clôture du lycée Ouezzin Coulibaly (LOC) de Bobo-Dioulasso. Un mois après une première visite, le ministre s’est rendu sur le site pour constater l’état d’avancement des travaux.

D’une longueur d’environ 2,2 kilomètres autour d’une emprise de 23 hectares, le chantier du mur de clôture du Lycée Ouezzin Coulibaly (LOC) prend progressivement forme. Le ministre de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique, Moumouni Zoungrana, y a effectué un constat, le vendredi 11 septembre 2026. Selon le responsable de l’entreprise Kassan Construction, Moumoune Sanguisso, les travaux sont réalisés à plus de 50%.

« Tout le sous-bassement, tout ce qu’il y a comme béton, a déjà été réalisé. Aujourd’hui, nous sommes en train de faire le montage des briques », a-t-il expliqué. Cette évolution satisfait le ministre Moumouni Zoungrana qui avait déjà effectué une première visite du chantier, le 6 août dernier. Il avait alors appelé l’entreprise à accélérer les travaux afin que l’ouvrage puisse être livré avant la rentrée scolaire. « Nous avons constaté que le mur a déjà commencé à prendre forme. Avec mon œil de profane, ils sont à peu près à la moitié du travail », a-t-il déclaré. Il s’est également réjoui du fait que le chantier n’ait pas connu d’interruption et que les équipes travaillent de jour comme de nuit.

Au-delà de l’état d’avancement des travaux, le ministre a relevé la dimension sociale du chantier. Selon les indications du responsable de l’entreprise, 101 jeunes travaillent actuellement sur le site. Parmi eux figurent des élèves, qui mettent à profit leurs vacances pour participer aux travaux tout en acquérant de l’expérience. Pour le ministre, cette mobilisation s’inscrit dans l’initiative engagée avec la « Maison des compétences ». « Nous avons retrouvé beaucoup de nos élèves qui sont là, qui en même temps apprennent et qui passent leurs vacances ici », s’est-il réjoui.

Le ministre a toutefois appelé les différents acteurs à maintenir le rythme des travaux. « L’arbre ne doit pas cacher la forêt », a-t-il prévenu, invitant l’entreprise et les personnes chargées du suivi à poursuivre les efforts afin de respecter le calendrier établi. Le responsable de Kassan Construction a, pour sa part, assuré que son entreprise entend relever le défi dans le délai imparti. « Etant natif de Bobo-Dioulasso, et parent d’élèves du Lycée Ouezzin Coulibaly, la construction de ce mur est un défi pour moi », a confié Moumoune Sanguisso.

La réalisation du mur n’a cependant pas été sans difficulté. L’entreprise a notamment rencontré des arbres situés sur le tracé de l’ouvrage. Selon son responsable, plus d’une centaine d’arbres ont dû être déchaussés, tout en précisant que des dispositions ont été prises pour en préserver le maximum. L’occupation de certaines parties de l’emprise par des commerçants a également constitué une contrainte. Des démarches ont été menées auprès de la mairie et des échanges engagés avec les occupants afin de permettre la libération progressive des espaces concernés.

Malgré ces difficultés, l’entreprise maintient son objectif de livraison. « Si Dieu le veut, d’ici le 1er octobre, nous allons livrer l’infrastructure dans les règles », a déclaré Moumoune Sanguisso. Pour le ministre Moumouni Zoungrana, le respect de cette échéance demeure l’objectif principal. Il a appelé les acteurs à poursuivre leurs efforts afin que les élèves puissent retrouver leur établissement avec un nouveau cadre à la rentrée scolaire.

Noufou NEBIE

Benèdicte Eudocsie

(Stagiaire)