IIes Jeux de l’AES/athlétisme : Belle entame des Burkinabè

La compétion d’athlétisme entamée ce samedi 12 septembre 2026 a consacré une bonne moisson pour les athlètes burkinabè.

Pour cette première journée de compétition, le Burkina Faso est monté cinq fois sur la plus haute marche du podium au stade du 4 août. Les Étalons ont remporté l’épreuve des 100 mètres masculins grâce à Ibrahim Sawadogo (10,94s) devant le Nigérien Moucharaf Oumarou (10,97s). Abdoul Rachid Traoré du Burkina termine 3e (11,16s).

Aux 800m filles, Yasmine Yé qui a battu le record national cadet avec ses 2’14″60. est arrivée première devant sa compatriote Roukiatou Sylla (2’16″84.) et Farida Zakari Nana du Niger (2’34 »).

Djakalia Traoré a porté haut les couleurs nationales burkinabè à l’issue de la course de 1500 mètres en franchissant en premier la ligne d’arrivée suivi du Nigérien Amadou Moumouni. Rasmané Ouédraogo complète le tableau.

Les Burkinabè ont aussi dominé le lancer de poids. Les filles se sont adjugé les deux premières places avec Zalissa Zongo qui a réalisé un jet à 11,56 m et Chérifa Djibo (9,82m). Djamila Saloy du Niger repart avec la médaille de bronze dans cette épreuve avec une marque à 9,07m.

Chez les garçons, Lucas Zongo (12,49m) et Rachid Sanou (12,46m) sont respectivement 1er et 2e devançant le Nigérien Chansaudine Hassane (9,34m).

L’hymne national nigérien a été entonné pour saluer la victoire de Salamatou Hamidou aux 100 mètres filles (11,94s) devant Zalissa Zongo (2e) et Océane Nassouri (3e).

En l’absence des représentants maliens, la compétition qui a concerné les U18 a été disputée entre Burkinabè et Nigériens. Les premiers au classement dans chaque épreuve sont récompensés d’une enveloppe de 400 000 FCFA.

La compétition se poursuit demain 13 septembre à partir de 16 au stade du 4 août.

Voro KORAHIRE

Crédit ph: Rémi ZOERINGRE