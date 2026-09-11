Le Président du Faso, le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ aux étudiants à Bobo-Dioulasso : « Quand nous parlons de souveraineté, nous posons des actes »

Le Président du Faso, Chef de l’État, le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ, à l’issue de l’inauguration du complexe d’amphithéâtres, ce vendredi 11 septembre 2026, a échangé avec les étudiants de l’Université Nazi-BONI. Dans le nouvel amphithéâtre de 1 200 places qu’il venait d’inaugurer fraîchement, le Chef de l’État a tenu à rappeler aux étudiants la vision de la Révolution Progressiste Populaire (RPP) et, une fois de plus, éveiller la conscience de la jeunesse burkinabè.

« Nous sommes obligés de vous parler, de vous expliquer là où nous partons, quelle est la vision. Cette inauguration est bien plus qu’une simple coupure de ruban, c’est un autre symbole de notre refus de la fatalité et de notre détermination à bâtir une Nation forte et souveraine.», a soutenu le leader de la RPP. Selon le Chef de l’État, les impérialistes « ont peur de notre parole », et craignent que la jeunesse comprenne beaucoup de choses qui font reculer l’ignorance.

Le Président du Faso a expliqué que cette Révolution traduit en actes ses promesses. « Ce ne sont pas des paroles, ce sont des actes. Nous voulons notre indépendance et quand nous parlons de souveraineté, nous ne le disons pas seulement dans la bouche, nous posons des actes », a-t-il souligné.

Foi aux compétences des jeunes

Le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ a rappelé l’industrialisation en cours dans notre pays avec l’inauguration le mercredi dernier du complexe industriel textile des Forces du Burkina Faso (TEXFORCES-BF) et a annoncé la construction d’une tannerie. Pour la promotion de l’industrie, le Chef de l’État appelle les étudiants à se reformer dans les filières techniques, car « l’avenir est dans la technique. Nous croyons en vous ! » a-t-il déclaré. Dans cette perspective, il a invité la jeunesse au travail pour changer le visage de notre pays.

Moderniser l’enseignement supérieur

L’inauguration du complexe à l’Université Nazi-BONI traduit la volonté et l’engagement de notre pays de disposer d’infrastructures éducatives modernes pour former des compétences capables de contribuer activement au développement du Burkina Faso. Le Président du Faso a réaffirmé sa volonté de transformer les Universités pour en faire des pôles d’innovations et de productions au service du Peuple.

Le Coordonnateur national de l’IPEQ, le Camarade Pr Zakaria SORÉ a salué cette volonté politique forte du Président du Faso. Aussi, au nom du monde universitaire et de la recherche, il a pris l’engagement de faire du nouveau complexe « un creuset d’excellence et d’innovations au profit du Peuple burkinabè ».

Quant à la représentante des étudiants, la Camarade Sakina BORO, elle a exprimé, au nom de ses camarades, sa profonde gratitude au Chef de l’État et pris l’engagement de soutenir la Révolution Progressiste Populaire.