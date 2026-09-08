Bobo-Dioulasso : plus de 23 tonnes de riz avariés saisies par la Douane

Ce mardi 8 septembre 2026, le drapeau national s’est élevé dans le ciel du bureau principal des douanes de Bobo-Gare, au rythme solennel du Ditanyè. Face aux couleurs, une conviction s’est imposée : dans un Burkina Faso engagé dans la reconquête de son territoire et l’affirmation de sa souveraineté, chaque institution a une part de la Patrie

à défendre.

Présidée par le directeur général des douanes, l’inspecteur divisionnaire des douanes, Yves Kafando, la cérémonie de montée des couleurs a ouvert une journée placée sous le signe de la vigilance douanière, de la protection des populations et de la contribution de la Douane à l’effort national de sécurité. A l’issue de la cérémonie, plus de 23 tonnes de riz avarié, saisies par le bureau principal des douanes de Bobo-Gare, ont été présentées à la presse. Derrière ces milliers de kilogrammes de denrées impropres à la consommation se cachait une menace silencieuse.

Ce riz aurait pu se retrouver dans les assiettes de milliers de familles, d’enfants et de personnes vulnérables, exposant ainsi leur santé à de graves risques. En retirant ces produits du circuit commercial, les agents des douanes n’ont donc pas seulement intercepté une marchandise irrégulière : ils ont prévenu un risque sanitaire majeur et protégé des vies. Cette saisie rappelle que la fraude ne prive pas uniquement l’Etat de recettes indispensables.

Elle peut aussi porter directement atteinte à la santé, à la dignité et à la sécurité des citoyens. Dans un contexte national déjà éprouvé, empêcher la circulation de denrées avariées, c’est éviter qu’une menace sanitaire ne vienne s’ajouter aux défis sécuritaires que notre pays s’emploie résolument à surmonter. Après Bobo-Gare, cap a été mis sur la brigade mobile des douanes de Bobo, où s’est déroulée la remise officielle à l’Armée d’un important lot de matériels sensibles saisis par cette unité.

Le ministre de l’Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, a remis au ministre d’Etat, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le général de division Célestin Simporé, 2 013 bâtons d’explosifs, 47 rouleaux de cordons détonants, 3 284 détonateurs électriques, 107 équipements de connexion satellitaire Starlink, quatre boîtiers de fibre optique, un rouleau de câble de connexion, 172 paires de chaussures de sécurité

et 7 500 litres d’essence. La nature et l’importance de ces saisies donnent toute la mesure de l’enjeu.

Entre de mauvaises mains, les explosifs et leurs accessoires peuvent devenir des instruments de destruction, tandis que les équipements de communication peuvent être détournés au profit de réseaux criminels organisés. Leur interception constitue ainsi bien

plus qu’une performance douanière : elle représente des capacités dangereuses retirées des circuits illicites et des menaces potentielles neutralisées. Cette remise symbolise l’union d’action des institutions de l’Etat autour d’une même mission : protéger la Nation.

Chaque explosif intercepté est une menace de moins contre la Patrie. Chaque produit avarié retiré du marché est un danger écarté pour les populations. Chaque saisie réussie renforce la ligne de défense du Burkina Faso. Derrière ces résultats se trouvent des agents qui observent, contrôlent, enquêtent et interviennent, parfois dans des conditions difficiles et au péril de leur vie. Pour le directeur général des douanes, sa présence aux côtés de ces agents traduit la reconnaissance de l’administration pour le travail accompli.

Elle vise également à les féliciter et à les encourager à redoubler d’engagement afin de servir toujours mieux le peuple intègre qui leur a confié cette noble mission. Il a rappelé que la douane n’est pas seulement une administration chargée de mobiliser les recettes publiques. Elle est aussi une sentinelle de la santé publique, un rempart contre les trafics et un acteur déterminant de la défense nationale.

La Patrie ou la Mort, nous vaincrons !

La Douane : Honneur-Dévouement-Vigilance

SCRP-DGD