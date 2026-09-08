Axe rond-point de l’hôpital Schiphra-échangeur du Nord : des riverains comblent les nids-de-poule

La délégation spéciale de l’arrondissement 4 de Ouagadougou, en collaboration avec le ministère de la Construction de la Patrie, a mobilisé des riverains pour boucher les nids-de-poule sur l’axe rond-point de l’hôpital Schiphra-échangeur du Nord, dimanche 6 septembre 2026.

La portion de la Route nationale 22 (RN22) comprise entre le rond-point de l’hôpital Schiphra et l’échangeur du Nord, longue de 5 kilomètres (km), est en état de dégradation avancée. C’est fort de ce constat que la délégation spéciale de l’arrondissement 4 de Ouagadougou, en collaboration avec le ministère de la Construction de la Patrie, a mobilisé des riverains pour remblayer les nids-de-poule sur cet axe, dimanche 6 septembre 2026.

Pour les organisateurs, la population veut participer au désenclavement intérieur de la capitale burkinabè. Selon eux, c’est ce qui explique aussi cette réponse des riverains à l’appel lancé par le Président de la délégation spéciale (PDS) de l’arrondissement 4 de Ouagadougou, Salomon Kambou, pour jeter aux oubliettes les grandes crevasses sur la voie. « Nous avons mobilisé les citoyens afin qu’ensemble, nous puissions rendre fluide la circulation sur les différentes routes pour les usagers », a-t-il ajouté.

Salomon Kambou a signifié que El hadj Abdoulaye Sawadogo, un riverain, a séduit les autorités, à travers une technique qui rompt avec les méthodes anciennes. « La technique de réhabilitation de l’axe dégradé ne consiste pas à déposer uniquement du granite comme les autres. Il y ajoute des cailloux sauvages et bien d’autre qui font que c’est beaucoup plus durable », a-t-il expliqué. De l’avis de Salomon Kambou, cette pratique va s’étendre dans les autres quartiers de l’arrondissement 4 voire dans toute la commune de Ouagadougou. A cet effet, il a appelé la population à une participation pleine et active

pour booster le développement communautaire.

Une mission du ministère de la Construction de la Patrie

Pour le technicien de la direction générale de l’entretien des infrastructures du patrimoine bâti, Issouf Zoungrana, cette action est l’une des missions du ministère de la Construction de la Patrie, qui est la sauvegarde du patrimoine des infrastructures routières. « Il faut dire que El hadj Abdoulaye Sawadogo est un concitoyen qui a ses matériaux et qui fait le traitement des nids-de-poule. Nous allons travailler avec lui pour améliorer les voies », a-t-il renchéri. Issouf Zoungrana a relevé que ce palliatif participe à augmenter le confort des usagers en attendant la solution définitive.

« C’est un fait à louer et nous encourageons toutes les personnes morales ou physiques qui le peuvent, à aller dans ce sens », a-t-il affirmé. Abdoulaye Sawadogo a salué l’appui « fondamental » de la délégation spéciale de l’arrondissement 4 qui a permis d’engager plusieurs personnes. Il a précisé que le travail est fait sur la base de résidus de fioul et de cailloux sauvages et des huiles qui proviennent des engins de la Société nationale d’électricité du Burkina (SONABEL) et des mines.

Boukary BONKOUNGOU

Zourkanaï SANOGO

(Stagiaire)