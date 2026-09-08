Commune de Ouarkoye : l’AJUDCO clos l’édition 2026 de ses activités socio-culturelles et sportives

Le chef-lieu de la commune rurale de Ouarkoye, dans la province du Mouhoun, a vibré au rythme de la clôture de la 16e édition des activités socio-culturelles et sportives de l’Association de la jeunesse unie pour le développement de la commune de Ouarkoye (AJUDCO), le samedi 5 septembre 2026. La cérémonie a été présidée par le gouverneur des régions de Bankui et du Sourou, Babo Pierre Bassinga, représentant le ministre de la Construction de la Patrie, Mikaïlou Sidibé.

Placée sur le thème « Rôle de la jeunesse et de la parenté à plaisanterie dans la consolidation de la cohésion sociale et la construction d’un Burkina résilient », la 16e édition des activités socio-culturelles et sportives de l’Association de la jeunesse unie pour le développement de la commune de Ouarkoye (AJUDCO) a connu son apothéose autour d’un match de football, le samedi 5 septembre 2026 à Ouarkoye. Cette clôture a été présidée par le gouverneur des régions de Bankui et du Sourou, Babo Pierre Bassinga. Il représentait le patron de la présente édition, le ministre de la Construction de la Patrie Mikaïlou Sidibé. L’activité a eu pour parrain Eric Kadeba Kani, directeur du contrôle interne du CHU Yalgado Ouédraogo.

Les invités d’honneur sont Nonyeza Bonzi et Fidèle Bètamou Aymar Tamini, respectivement député à l’Assemblée législative du peuple et secrétaire général du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. Le match opposant « FC 5 litre » à « Sporting club » s’est joué pour le compte de la finale du tournoi maracana de la fraternité lancé le 7 août dernier auquel 16 équipes ont participé. Il s’est soldé par la victoire de « FC 5 litre » sur le score d’un but à zéro. L’équipe victorieuse a reçu la somme de 100 000 F CFA, le trophée, un jeu de maillots, des médailles en or et des gadgets. Quant à l’équipe perdante, elle a empoché le montant de 70 000 F CFA, des médailles d’argent, un jeu de maillots, un ballon avec des gadgets. Les équipes classées 3e et 4e ont été également récompensées.

Main dans la main pour un Burkina prospère et résilient

Le coordonnateur de l’AJUDCO, Yacouba Lawanga Toé, a expliqué que l’édition 2026 a enregistré des activités de reboisement et une conférence publique sur le thème. Il s’est réjoui de l’organisation réussie de ces journées socio-culturelles et sportives sur lesquelles l’association fonde son action pour bâtir l’unité et la solidarité entre les fils et filles de la commune. Il faut compter également la parenté à plaisanterie, un levier sur lequel l’AJUDCO veut s’appuyer pour cultiver la paix et le développement local. C’est dans cette optique qu’un match gala a opposé, au cours de la soirée, les Peulhs aux Bwaba au terme duquel les deux équipes se sont quittées dos à dos.

Le parrain, Eric Kadeba Kani, a confié que c’est ensemble que la construction d’un Burkina Faso prospère et résilient est possible. Il a ainsi appelé les acteurs de la commune à se mettre ensemble pour contribuer à l’atteinte de cet objectif. Représentant le ministre Mikaïlou Sidibé, le gouverneur Babo Pierre Bassinga a salué la reprise des activités de l’association qui avaient été suspendues de 2020 à 2025, a-t-il dit, à cause de la crise sécuritaire. Mais « grâce à l’engagement et au dévouement des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), la localité a été progressivement reconquise et les populations sont revenues pour vaquer à leurs occupations », a-t-il distingué en guise d’hommage rendu aux FDS et VDP. Il a conclu que les activités socio-culturelles, sportives et ludiques prônées par l’AJUDCO trouvent un écho favorable dans le plan relance 2026-2030 en termes de promotion de paix, de sécurité et de cohésion sociale.

Yacouba BELEM