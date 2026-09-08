Montée mensuelle des couleurs : le ministre des Affaires étrangères appelle à plus d’ardeur

Le personnel du ministère des Affaires étrangères a effectué, la traditionnelle montée mensuelle des couleurs, lundi 7 septembre 2026, à Ouagadougou. Le chef de la diplomatie burkinabè, Karamoko Jean-Marie Traoré, a salué le personnel pour le travail abattu en août et l’a exhorté à plus d’ardeur.

L’ensemble du personnel du ministère des Affaires étrangères s’est réuni, lundi 7 septembre 2026, dans la cour du département pour la montée mensuelle des couleurs . A l’issue du cérémonial, le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré, a salué ses collaborateurs pour le travail abattu. Il a exprimé sa satisfaction pour le bilan du mois d’août tant au niveau sécuritaire, diplomatique et politique, qu’au niveau du développement.

« Nous nous réjouissons des résultats éloquents engrangés par les Forces combattantes, par les Volontaires pour la défense de la Patrie qui ont permis de recouvrir plus de 74% du territoire », a-t-il souligné. Sur le plan du développement, Karamoko Jean Marie Traoré a expliqué qu’il y a eu beaucoup de réalisations dans le domaine de l’agriculture, de l’énergétique, de l’environnemental ainsi que dans le domaine de l’eau.

« Sur le plan diplomatique, l’identification des objectifs et des résultats par zone et par mission diplomatique, ainsi que l’élaboration d’une grille a permis d’affiner les lettres de mission et les contrats d’objectifs des ambassadeurs et des consuls », a-t-il poursuivi. Le ministre des Affaires étrangères s’est également réjoui du lancement du portail de la diaspora qui permet de rapprocher l’administration centrale des Burkinabè de l’extérieur.

Consolider le positionnement du Burkina

« Ces résultats sont les vôtres. Nous les avons obtenus ensemble, mais ces résultats nous appellent aussi à regarder le travail qui reste à faire », a-t-il dit aux membres du personnel. Toutefois, il les a appelés à plus d’engagement, d’organisation et de synergie.

« Chaque diplomate doit être un pilier pour son voisin. Chaque diplomate doit être une lumière pour son voisin. Et c’est cet esprit qui doit toujours continuer à nous guider », a

affirmé le chef de la diplomatie.

Pour ce qui concerne les objectifs à atteindre au cours du mois de septembre. Karamoko Jean Marie Traoré a annoncé qu’il va s’agir, de faire en sorte que l’image et le positionnement du Burkina Faso continuent de se consolider. Pour ce faire, a-t-il indiqué, une initiative est en cours dans le cadre de la structuration de la Confédération des Etats du Sahel. L’objectif, de son point de vue, étant de coordonner, d’organiser, de gérer les interfaces et de faire en sorte que le processus puisse aboutir.

Réagissant sur une résolution de l’ONU portant re-dessinement de la carte mondiale de la représentation de l’Afrique, le ministre des Affaires étrangères a relevé qu’il s’agit d’un acte de Justice.

Wendyam Pascaline KALMOGO

Ina Mariama KINDA

(Stagiaire)