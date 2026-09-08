La nécessité d’une action collective

A mesure que les jours passent, la maladie à virus Ebola, réapparue en République démocratique du Congo (RDC), continue de faire des victimes et d’alimenter l’inquiétude. Le pays fait face à sa 17e épidémie d’Ebola. Déclarée le 15 mai 2026, celle-ci touche principalement l’Est et le Nord-Est du territoire. Plus préoccupant encore, cette flambée est attribuée au virus rare de Bundibugyo (BVD), malheureusement pour lequel aucun vaccin homologué ni traitement spécifique ne serait encore disponible, même si des essais sont en cours.

Selon les données gouvernementales, l’épidémie aurait déjà provoqué plus de

3 000 décès sur plus de 6 000 cas confirmés. Le mal est profond et il y a urgence à agir. En effet, la situation est d’autant plus préoccupante qu’elle intervient malgré le plan révisé, lancé en septembre 2026, par le gouvernement congolais et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), afin de renforcer la riposte.

Présenté par le Bureau de l’OMS en RDC comme une feuille de route opérationnelle des six prochains mois, ce plan prévoit le renforcement de la surveillance épidémiologique, de la recherche des contacts, de la prise en charge des malades, de l’engagement communautaire et de la communication sur les risques. Il entend également accroître les capacités logistiques et améliorer la préparation des provinces les plus exposées.

Face à cette situation alarmante, les autorités congolaises sont mobilisées, non sans le soutien de plusieurs partenaires. Mais la tâche demeure immense. La forte létalité du virus, sa capacité à se propager rapidement et la pression qu’il exerce sur le système de santé, déjà fragile, rendent la riposte particulièrement complexe. A cela s’ajoute la crise sécuritaire qui affecte une partie de la RDC et complique davantage l’accès aux populations et le déploiement des équipes sanitaires.

Dans un tel contexte, ce pays des grands lacs ne peut pas être laissé seul face à cette menace. Tout comme les autres pandémies qui ont secoué le monde par le passé, la lutte contre Ebola doit être pensée comme une responsabilité collective. Car, une épidémie de cette ampleur ne connaît ni frontières administratives ni limites géographiques.

Sa maîtrise exige donc une coordination régionale et, surtout, une mobilisation internationale à la hauteur de l’urgence. Et pour cause, chaque retard dans la mobilisation des ressources peut se traduire par de nouveaux cas, l’apparition de foyers plus difficiles à circonscrire et une facture humaine, sanitaire et financière toujours plus lourde. Un virus qui circule quelque part demeure une menace pour tous.

C’est pourquoi, contenir Ebola en RDC aujourd’hui, c’est protéger la population congolaise, mais aussi préserver la sécurité sanitaire de toute une région et, par ricochet, celle du continent africain. Par ailleurs, cette situation met à jour, la nécessité pour les pays africains de toujours poursuivre leurs efforts pour renforcer leurs systèmes de santé, développer les capacités des laboratoires, améliorer les dispositifs de surveillance épidémiologique et renforcer la formation des personnels de santé.

Dans ces moments où chaque heure compte, la solidarité internationale ne doit donc pas être perçue comme un simple geste de compassion mais un investissement direct dans la sécurité sanitaire collective.

La Communauté internationale, les organisations régionales, les gouvernements, les acteurs de la santé et les citoyens, dans ce sens, ont chacun un rôle à jouer. L’espoir repose également sur les avancées scientifiques, à travers les essais cliniques en cours pour trouver des solutions efficaces le plus rapidement possible. L’heure est donc à l’action, à la solidarité et à la responsabilité partagée pour le bien de tous.

Soumaïla BONKOUNGOU